Adiós 2025: el año que Trump hizo bailar al mundo

Publicado por Israel Duro 31 de diciembre, 2025

Aunque la melodía no ha sido la de YMCA de los Village People con los que Donald Trump amenizó -y bailó- sus mítines de campaña en 2024, el presidente americano ha hecho danzar a todo el planeta a su son en su avasallador regreso a la Casa Blanca. Un retorno marcado por una avalancha de órdenes ejecutivas que han revolucionado el país, las relaciones internacionales y la economía mundial.

La versión 2.0 de Trump aparece mucho más volcada en el extranjero que su primer mandato, lo que le ha convertido en el protagonista absoluto de la escena internacional. Los aranceles, los ataques a Irán o las guerras contra el wokismo, la censura gubernamental y el narco han obligado a todos los gobiernos del mundo a reaccionar a los dictados de Washington.

Para repasar el año, VOZ ha seleccionado una noticia por cada mes que han marcado el devenir nacional -e incluso del mundo- durante el 2025 que nos deja.

Enero: Trump toma posesión con una avalancha de órdenes ejecutivas

Aunque no llegó a cumplir su broma-amenaza de llevar un despacho al Capitolio y comenzar a firmar en la misma escalinata nada más jurar el cargo, lo cierto es que Trump rubricó una cantidad récord de órdenes ejecutivas tan pronto como puso un pie en la Casa Blanca.

Febrero: arranca la guerra comercial de los aranceles

El presidente anunció la imposición de aranceles a México, Canadá y China como castigo por la llegada masiva de inmigrantes y el tráfico de fentanilo. En los siguientes meses, Trump fue añadiendo gravámenes a productos de otros países para equilibrar la balanza comercial, abriendo un periodo de negociaciones con casi todos los países del mundo.

Marzo: tras el cierre de la frontera, comienzan las deportaciones masivas

Tras cerrar la frontera con las primeras órdenes ejecutivas desde su regreso, la Administración Trump comenzó, a través del ICE y del DHS redadas masivas para encontrar y deportar a extranjeros con antecedentes penales que se encontraban de manera ilegal en el país. El Ejecutivo invocó la Alien Enemies Act de 1798 para poder trasladar a estas personas a países de América Central, como El Salvador de Bukele.

Abril: el fin del Green New Deal de Biden

Tras el anuncio a finales de marzo por parte de la EPA del comienzo del fin de las medidas de energía verde de Joe Biden, la Administración Trump lanzó una serie de órdenes ejecutivas para priorizar el carbón y el petróleo nacional como fuentes de energía principales.

Mayo: adiós al papa Francisco. León XIV, primer papa estadounidense

Tras un largo periodo en el hospital, el papa Francisco falleció el lunes de Pascua. Tras varios días de Cónclave, el estadounidense Robert Prevost -que tomó el nombre de León XIV- fue elegido como nuevo pontífice de la Iglesia Católica por los cardenales con derecho a voto.

Junio: EEUU bombardea Irán para acabar con su programa de armas nucleares

Tras un periodo de escalada en Oriente Medio, con ataques directos entre Israel e Irán, Trump ordenó el bombardeo de tres instalaciones nucleares del Régimen de los Ayatolás ante su negativa a alcanzar un acuerdo. Tras el ataque, Trump hizo un llamamiento al país persa a firmar la paz con su archienemigo.

Julio: cierra oficialmente la USAID

El secretario de Estado, Marco Rubio anunció el fin oficial de la USAID: "A partir del 1 de julio, USAID dejará oficialmente de prestar ayuda exterior. Los programas de ayuda exterior que se ajusten a las políticas de la Administración —y que promuevan los intereses estadounidenses— serán administrados por el Departamento de Estado, donde se llevarán a cabo con mayor responsabilidad, estrategia y eficiencia".

Agosto: Trump despliega por primera vez a la Guardia Nacional para combatir el crimen

Aunque la Guardia Nacional ya había sido desplegada en Los Ángeles anteriormente, Washington DC fue la primera ciudad en recibir tropas para combatir la tasa de criminalidad de la localidad. En el caso de California, el despliegue fue la respuesta a las protestas violentas contra el ICE, mientras que los soldados en las calles de la capital marcaban una nueva forma directa desde el Ejecutivo federal de combatir la delincuencia.

A partir de ahí, otras urbes, casi todas dirigidas por demócratas han visto soldados en su suelo o están apercibidos de ellos por Trump. Los tribunales están dirimiendo cada uno de estos casos con fallos de distinto color.

Septiembre: Charlie Kirk es asesinado

El influencer y activista conservador Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello durante un acto de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah. Su muerte provocó un amplio debate sobre la creciente violencia política en el país. Su asesino, Tyler Robinson, detenido días después del crimen, se enfrenta a la Justicia en estos momentos.

Octubre: Trump consigue un histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Israel y Hamás aceptaron la primera fase del plan de paz propuesto por Trump. Una iniciativa que fue muy bien recibida por la mayoría de los líderes mundiales y que garantizaba la vuelta a casa de los últimos rehenes del 7 de Octubre sobrevivientes, así como el desarme y la destrucción de los famosos túneles de Hamás. El acuerdo también sienta las bases para un posible estado palestino en el futuro.

Noviembre: fin del shutdown más largo de la historia

Tras 36 días de pulso partidista, el voto de varios senadores demócratas en contra de la línea de su partido y a favor de una resolución continua republicana puso fin al cierre de Gobierno más largo de la historia. Los líderes del Partido Azul, con Chuck Schumer a la cabeza, quisieron aprovechar el asunto como herramienta de desgaste contra Trump y pusieron el pago de la sanidad a inmigrantes ilegales como una condición sine qua non que los republicanos se negaron a aceptar, a pesar de ofrecer concesiones.

El shutdown puso en peligro miles de puestos de trabajo y generó importantes pérdidas económicas, así como caos en los aeropuertos.

En el terreno político, la barrida demócrata en las elecciones del 4-N tuvo entre sus causas el descontento de los votantes con esta situación.

Diciembre: Trump intensifica su guerra contra el narco y el régimen de Maduro en el Caribe

El fin de año trajo un nuevo sprint en la agenda internacional del presidente. A la par que presiona a Rusia y Ucrania para llegar a un acuerdo de paz, las fuerzas de EEUU desplegadas en el Caribe continuaron sus ataques a narcolanchas (van 30) y se lanzaron los primeros bombardeos en tierra a instalaciones vinculadas a narcotraficantes en Venezuela.