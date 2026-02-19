Publicado por Joaquín Núñez 18 de febrero, 2026

Donald Trump celebró el Mes de la Historia Afroamericana en la Casa Blanca. Rodeado de miembros del gabinete y diversos funcionarios, el presidente le rindió homenaje al reverendo Jesse Jackson y celebró algunos logros de su gestión que beneficiaron principalmente a esta comunidad, entre ellos las Zonas de Oportunidad y el financiamiento a universidades históricamente afroamericanas.

Trump comenzó recordando al reverendo Jackson, quien falleció el pasado 17 de febrero: "Quiero comenzar expresando nuestro pesar por el fallecimiento de una persona a la que conocía muy bien. Jesse era todo un personaje, se los aseguro. Era todo un personaje, pero era un buen hombre. Era un auténtico héroe, y quiero rendirle mi más sincero homenaje al reverendo Jesse Jackson".

Posteriormente, el presidente recordó cómo la comunidad afroamericana desempeñó un rol clave para garantizar la independencia de Estados Unidos.

"Casi diez mil afroamericanos lucharon por la causa patriótica en la Guerra Revolucionaria. ¿Sabían que fueron diez mil? De hecho, es una cifra que incluso yo he oído, incluso más alta que esa, ayudando a asegurar nuestra independencia en cada generación desde los Buffalo Soldiers hasta los Tuskegee Airmen, afroamericanos que han dado un paso al frente para defender la bandera y defender nuestro país. Como pocos otros, de verdad, como pocos otros. Y nunca se les ha dado el reconocimiento que se merecen por ello", continuó Trump.

Acto seguido, el republicano recordó el impacto que las Zonas de Oportunidad tuvieron en la comunidad afroamericana, subrayando también la reforma de justicia penal de 2018, conocida como la Ley del Primer Paso, y el bajo nivel de desempleo antes de la pandemia.

En cuanto a la Ley del Primer Paso, fue una amplia reforma orientada a reducir condenas excesivas y facilitar la reinserción de personas privadas de libertad. La legislación permitió rebajar sentencias mínimas obligatorias para delitos no violentos, ampliar los créditos por buena conducta y crear programas de capacitación laboral y educativa dentro de las prisiones federales.

Contó con un amplio apoyo bipartidista, incluso del comentarista de CNN Van Jones, quien estuvo junto a Trump al momento de la firma.

A su vez, Trump precisó que se crearon 182.000 empleos afroamericanos desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Junto al presidente estuvieron el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, así como también Ben Carson, quien ocupó el puesto de Turner durante la primera Administración Trump y actualmente se desempeña como asesor nacional en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

"Solo quiero decirles a todos los que están aquí, ya saben, mientras celebramos este día tan especial y, bueno, no solo la historia afroamericana, sino la historia estadounidense. Este año que hemos estado aquí, ya saben, bajo la presidencia de Trump, el Señor ha sido muy generoso con nosotros. Y ha sido fiel. Y el presidente ha sido un líder formidable, en su ética de trabajo, en su corazón por las personas. Y cuando dice 'América primero', realmente quiere decir 'América primero'", señaló Turner.

"Trump se dio cuenta de que la mejor manera de hacer las cosas es a través de asociaciones público-privadas y haciendo que todos se involucren. Y está funcionando, al igual que todas las demás cosas que ha estado recomendando. Y en algún momento, en algún momento, los principales medios de comunicación reconocerán que no se puede politizar todo. Hay que abrir los ojos y los oídos, mirar y ver qué funciona y ocuparse de eso", agregó por su parte Carson, quien le agradeció al secretario Turner por la "energía" que le inyecta al Gobierno.