EEUU inicia el cierre de su capítulo militar en Siria con el retiro de sus tropas

Estados Unidos inició el retiro de aproximadamente 1.000 militares que aún permanecen en Siria, según confirmaron tres funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. El repliegue, que ya comenzó sobre el terreno, se completará en un plazo aproximado de dos meses y representa el cierre de una operación militar que se extendió por diez años.

Las fuerzas estadounidenses ya abandonaron la guarnición de Al Tanf, situada en un punto estratégico donde convergen Siria, Jordania e Irak, así como la base de Al-Shaddadi, en el noreste sirio. De acuerdo con dos de los funcionarios, esas retiradas se concretaron a principios de este mes y forman parte de un plan escalonado para evacuar las posiciones restantes.

Autoridades estadounidenses subrayaron que la decisión no guarda relación con el actual posicionamiento naval y aéreo en Medio Oriente ante un posible fracaso de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Cambios en el terreno sirio

Funcionarios señalaron que la Administración del presidente Donald Trump determinó que la presencia militar estadounidense ya no es necesaria, en parte por la casi total disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), que durante años fueron el principal socio de Washington contra el Estado Islámico.

Las fuerzas del presidente sirio Ahmed al-Sharaa tomaron recientemente la mayor parte del territorio que estaba bajo control kurdo. Posteriormente, Damasco y las SDF alcanzaron un alto el fuego respaldado por Estados Unidos, y la organización kurda aceptó integrarse en el ejército sirio.

Un alto funcionario indicó que Siria está liderando actualmente las operaciones antiterroristas, aunque Estados Unidos conservaría la capacidad de responder ante amenazas vinculadas a ISIS en la región.

Factores de riesgo y giro diplomático

Otra razón expuesta para la retirada es reducir el riesgo de fricciones con el ejército sirio. Informes previos habían señalado la presencia de simpatizantes yihadistas en sus filas. En diciembre, dos soldados estadounidenses y un intérprete civil murieron tras un ataque perpetrado por un integrante de las fuerzas de seguridad sirias que iba a ser despedido por mantener posturas extremistas.

Mientras algunos funcionarios temen que una menor presencia facilite tensiones o un eventual resurgimiento de ISIS, otros sostienen que el reducido contingente restante tenía más peso político que capacidad operativa.

En paralelo, Washington busca reforzar su presencia diplomática tras la consolidación del poder de Sharaa, quien a finales de 2024 derrocó a Bashar al-Assad. El secretario de Estado Marco Rubio se reunió la semana pasada con su homólogo sirio para abordar la cooperación antiterrorista y la continuidad del alto el fuego.