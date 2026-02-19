El RNC presenta una demanda para frenar nuevo mapa congresional impulsado por demócratas en Virginia

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de febrero, 2026

El Comité Nacional Republicano (RNC) presentó este miércoles una demanda para frenar el esfuerzo de los demócratas de Virginia por avanzar un nuevo mapa congresional. La impugnación legal busca detener un referéndum que tendrá lugar en abril y que permitiría a los votantes autorizar a la legislatura estatal a redibujar los distritos antes del próximo censo. De ser aprobado, el mapa revisado podría crear cuatro oportunidades adicionales para que los demócratas ganen escaños, lo cual representaría una clara ventaja para dicho partido, según han declarado varias figuras republicanas en el estado de Virginia a lo largo de los últimos días.

El RNC presentó su demanda en el Tribunal de Circuito del Condado de Tazewell, donde un juez ya determinó que los legisladores demócratas no cumplieron con los procedimientos requeridos para modificar el sistema de redistribución de distritos. “Se necesita una medida de emergencia para impedir la transmisión a los votantes de Virginia de una propuesta defectuosa de enmienda constitucional que viola la Constitución del Commonwealth y una orden de este Tribunal”, señala la demanda.

La Corte Suprema no intervendría antes de la votación

Si bien se espera que la Corte Suprema de Virginia intervenga, no está previsto que lo haga hasta después de la votación de abril, situación ante la cual el RNC ha sostenido que el referéndum no debería avanzar mientras la disputa legal siga sin resolverse. “Los demócratas de Virginia están intentando imponer a la fuerza un esquema ilegal de redistribución de distritos que un tribunal ya ha calificado como un flagrante abuso de poder. A pesar de que casi la mitad de los virginianos apoyaron al presidente Trump, Abigail Spanberger y los demócratas están trabajando para silenciar a los votantes y consolidar un control político permanente. Están ignorando la Constitución estatal, engañando a los votantes y apresurando una elección fraudulenta”, dijo en un comunicado el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters.

Los republicanos también sostienen que el referéndum presenta otros problemas, incluido un lenguaje en la boleta que, según alegan, es engañoso. La demanda, además, afirma que iniciar la votación anticipada el 6 de marzo viola el período de espera obligatorio de 90 días que comienza tras la aprobación legislativa. El Comité Nacional Republicano presentó la demanda junto con el brazo de campaña de los republicanos en la Cámara de Representantes, así como los representantes de Virginia Ben Cline y Morgan Griffith.