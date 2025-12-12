Encuesta: la mayoría de los estadounidenses cree que la retórica política ha ido demasiado lejos

Publicado por Joaquín Núñez 11 de diciembre, 2025

La mayoría de los estadounidenses creen que la retórica política ha ido demasiado lejos. Así lo encontró una encuesta recientemente realizada por Gallup, que comparó los resultados con los de 2011, lo que evidenció un aumento significativo entre los que perciben el discurso público como demasiado inflamatorio.

El sondeo, realizado a mediados de octubre, encontró que el 69% de los estadounidenses cree que el Partido Republicano está utilizando un discurso muy agresivo, mientras que el 60% percibe lo mismo del Partido Demócrata.

Estos números representaron un aumento de 16 puntos porcentuales para los republicanos y de nueve para los demócratas, en comparación con las respuestas de 2011. En aquel momento, el estudio se había realizado poco después de que le dispararan a la congresista Gabrielle Giffords, también esposa del hoy senador Mark Kelly.

En esta oportunidad, la pregunta se formuló en un año de alta tensión política, marcado por el asesinato de Charlie Kirk y de dos legisladores estatales de Minnesota.

A la hora de analizar qué piensan los estadounidenses más politizados, la encuesta encontró que tanto republicanos como demócratas están “casi unánimemente convencidos de que el otro partido ha ido demasiado lejos con su retórica y son mucho más propensos a pensar esto que en 2011”.

“El noventa y cuatro por ciento de los demócratas, comparado con el 74% en 2011, ahora dicen que los republicanos y sus partidarios han ido demasiado lejos, y el 93% de los republicanos (frente al 63% en 2011) dicen lo mismo acerca de los demócratas y sus partidarios”, señalaron desde Gallup.

Sin embargo, tanto republicanos como demócratas no reconocen que sus propios partidos hayan cruzado una raya en términos de discurso.

¿Qué pasa con los independientes? Mismo sentimiento. Ahora también son más propensos a pensar que ambos partidos han ido demasiado lejos discursivamente. El sondeo arrojó un aumento de 22 puntos para los republicanos (74%) y de 14 puntos para los demócratas (62%). En definitiva, perciben que los republicanos utilizan una retórica más inflamatoria que los demócratas.

¿Cuál es la principal causa de la violencia política?

La misma encuesta indagó sobre cuáles eran las principales causas de la violencia política que los estadounidenses reconocieron en los partidos.

En un abanico de siete opciones, las tres más elegidas fueron las siguientes:

La propagación de puntos de vista extremistas en Internet (71%).

El lenguaje incendiario de políticos o comentaristas políticos prominentes (64%).

El fracaso del sistema de salud mental a la hora de identificar a las personas que suponen un peligro para los demás (52%).

El cuarto puesto fue para “el fácil acceso a las armas de fuego”, el tema que más dividió en líneas partidistas. Mientras que el 74% de los demócratas le atribuye a las armas un alto componente de la violencia, solo el 14% de los republicanos comparte su visión.

Entre los republicanos, los tres temas más mencionados fueron los mismos que eligieron los independientes. De la vereda de enfrente, los demócratas ubicaron a las armas en el segundo puesto, desplazando al lenguaje de los políticos al tercer lugar.

“En 2011, una pequeña mayoría de estadounidenses coincidió en que tanto los republicanos como los demócratas y sus simpatizantes habían ido demasiado lejos al usar un lenguaje incendiario para criticar a sus oponentes. Estas creencias son más comunes ahora. Y los estadounidenses consideran que la retórica incendiaria, junto con la difusión de opiniones extremistas en internet, son los dos factores principales de la violencia política en el país”, concluyó Gallup sobre los resultados de su encuesta.