“Podemos encargarnos”: Trump sugiere un nuevo despliegue federal en Atlanta para combatir al crimen

Publicado por Luis Francisco Orozco 18 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump señaló el miércoles que Atlanta podría convertirse en la próxima ciudad en recibir una inyección de personal y recursos federales destinada a combatir la delincuencia, tal como ya ha ocurrido en otras partes del país. Durante un evento por el Mes de la Historia Negra en la Casa Blanca, Trump señaló a la capital de Georgia y dijo a los asistentes: “Necesitan ayuda en Atlanta. Podemos encargarnos de Atlanta. Les digo algo, deberían hacer que me llamen. Podríamos encargarnos de Atlanta tan rápido. No quieren llamar. No quieren. No quieren llamar porque no quieren admitirlo, y nunca lo arreglarán ellos mismos”, dijo entre aplausos el mandatario republicano.

La Administración ha desplegado previamente miembros de la Guardia Nacional y agentes federales adicionales en ciudades como Washington DC, New Orleans y Memphis con el objetivo de reducir los altos índices de criminalidad. Si bien las medidas han generado críticas por parte de líderes en varias municipalidades gobernadas por demócratas, también han recibido elogios por parte de varios líderes políticos de ambos partidos, los cuales han asegurado que los operativos han llegado a disminuir diferentes tipos de crímenes. A pesar de que los homicidios en Atlanta han disminuido, varios informes publicados a comienzos de este año señalaron un aumento en robos y agresiones.

Énfasis en la seguridad

En su alocución, Trump enfatizó que su enfoque se centra en retirar a los delincuentes reincidentes en lugar de simplemente aumentar la presencia policial. “No olviden que sacamos a la gente. No simplemente entramos y, ya saben, nos hacemos los duros. Sacamos a la gente. Tomamos a los delincuentes habituales y los sacamos, los llevamos de regreso al país de donde vinieron. Y piensen en esto, el 90% del crimen es causado por el 2% de las personas. Así que cuando sacas a los criminales, resuelves muchos problemas”, explicó Trump, quien, ante las críticas por los operativos, ha llegado a asegurar que seguiría involucrando a las fuerzas federales en las ciudades donde el crimen esté fuera de control.

Según varios medios de comunicación, Trump tiene previsto viajar a Rome, Georgia, aproximadamente a una hora al noroeste de Atlanta, para pronunciar un discurso centrado en la economía. La ciudad forma parte del distrito congresional que quedó vacante tras la renuncia de la exrepresentante republicana Marjorie Taylor Greene, quien dejó el cargo a principios de este año luego de una disputa pública con el presidente. Se celebrará una elección especial el 10 de marzo, con una posible segunda vuelta el 7 de abril si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos.