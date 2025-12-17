Trump ya ha emitido más órdenes ejecutivas en su segundo mandato que en el primero

Publicado por Carlos Dominguez 17 de diciembre, 2025

Un informe del Pew Research Center reveló que, hasta el 15 de diciembre de 2025, el presidente Donald Trump había emitido más órdenes ejecutivas en su segundo mandato que en toda su primera Presidencia, alcanzando un total de 221 órdenes. Solo en su primer día en el cargo, el presidente emitió 26 de ellas.

De acuerdo al estudio, basado en los datos del American Presidency Project, las 221 órdenes ejecutivas que Donald Trump ha emitido en lo que va de su segundo mandato triplican con creces las 58 firmadas en el primer año de su primer Gobierno.

Los límites del poder

Desde los tiempos de George Washington, los presidentes han recurrido a las órdenes ejecutivas como instrumento para fijar objetivos políticos y orientar las tareas de los funcionarios de la Administración. No obstante, el estudio resalta que durante el segundo mandato de Trump "muchas órdenes han sido impugnadas en las cortes, lo que ha planteado dudas sobre los límites legales del poder presidencial".

En ese sentido, el documento explica como, por ejemplo, la Corte Suprema está sopesando la legalidad del uso presidencial de órdenes ejecutivas para imponer aranceles globales.

"Hasta ahora, las órdenes ejecutivas del segundo mandato de Trump se han centrado a menudo en temas como las operaciones gubernamentales, las relaciones exteriores, la defensa, la energía y la inmigración", reza el informe.

¿Un uso adecuado de las órdenes ejecutivas? 51%) considera que Trump hace demasiado uso de las órdenes ejecutivas, de acuerdo con 27% opina que su uso es adecuado, mientras que un 6% cree que recurre a ellas con insuficiencia. El 16% restante no tiene una postura definida.



​En comparación, los demócratas y los independientes cercanos a ese partido tenían más de tres veces la probabilidad de afirmar que Trump abusaba de las órdenes ejecutivas (80% frente a 23% de los republicanos y simpatizantes). Por el contrario, los republicanos eran mucho más proclives que los demócratas a considerar que su actuación era adecuada (54% frente a apenas un 5%). Casi la mitad de los adultos () considera que Trump hace demasiado uso de las órdenes ejecutivas, de acuerdo con una encuesta realizada en septiembre por el Pew Research Center. En contraste, alrededor delopina que su uso es adecuado, mientras que uncree que recurre a ellas con insuficiencia. Elrestante no tiene una postura definida.​En comparación, los demócratas y los independientes cercanos a ese partido tenían más de tres veces la probabilidad de afirmar que Trump abusaba de las órdenes ejecutivas (frente ade los republicanos y simpatizantes). Por el contrario, los republicanos eran mucho más proclives que los demócratas a considerar que su actuación era adecuada (frente a apenas un).

Un comparativo con otros presidentes

De acuerdo al estudio del Pew Research Center, desde el segundo mandato de Franklin D. Roosevelt (FDR) hasta la Administración de Joe Biden, los últimos presidentes han promulgado una media de 200 órdenes ejecutivas por mandato. (Estos cálculos de Pew Research incluyen mandatos presidenciales que duraron menos de cuatro años, como el primer mandato de 14 meses de Lyndon B. Johnson tras el asesinato de John F. Kennedy).

Trump superó esa mediana en los primeros ocho meses de su segundo mandato. Aún así, según el informe, Trump tiene un largo camino por recorrer para igualar las 1.112 órdenes ejecutivas que emitió Franklin D. Roosevelt en su segundo mandato (1937-1941).

Asimismo, Pew Research señala que, antes de Trump, la última vez que un presidente superó las 100 órdenes ejecutivas en el primer año de mandato fue en 1945, cuando Harry Truman asumió la presidencia tras la muerte de FDR. El estudio resalta que en aquel entonces la Segunda Guerra Mundial aún estaba en marcha en 1945, y muchas de las órdenes de Truman se referían al esfuerzo bélico.

Memorandos y proclamaciones

El estudio señala también que las órdenes ejecutivas son sólo un tipo de acción presidencial unilateral y recalca que los presidentes también utilizan habitualmente memorandos o proclamaciones para introducir cambios en sus políticas.

Los memorandos son funcionalmente similares a las órdenes ejecutivas, pero no están sujetos a tantos requisitos de presentación. Por otra parte, las proclamaciones suelen tener carácter ceremonial, pero a veces son más sustantivas.

Un ejemplo mencionado en el estudio es que, en enero, Trump emitió una proclama que indultó a unas 1.500 personas acusadas o condenadas por su presunta participación en los disturbios ocurridos en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Otras cifras comparativas

Desde la presidencia de George H. W. Bush, los mandatarios han emitido de manera regular más de 200 memorandos por mandato y un promedio de unas 65 proclamaciones sustantivas, según el análisis de datos del American Presidency Project realizado por el Pew Research Center.

En lo que va de su actual mandato, Trump ha firmado 221 órdenes ejecutivas, 77 memorandos y 29 proclamaciones sustantivas. Durante su primer mandato, emitió 220 órdenes ejecutivas, 245 memorandos y 89 proclamaciones sustantivas.