El Senado aprueba el proyecto para poner fin al cierre del Gobierno y lo envía a la Cámara de Representantes

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de noviembre, 2025

El Senado finalmente aprobó este lunes por la noche un proyecto de ley impulsado por los republicanos para poner fin al cierre del Gobierno que ya superó los 40 días, el más prolongado en la historia del país. La medida, que junta distintos paquetes de financiación federal, será enviada ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera una votación en los próximos días.

El acuerdo fue aprobado ajustadamente, con 60 votos a favor y 40 en contra, con el apoyo de solo siete senadores demócratas y un independiente, junto a la mayoría republicana menos el disidente Rand Paul, libertario de Kentucky que manifestó preocupación por los productores de cáñamo. El presidente Donald Trump, además, confirmó su intención de firmar el proyecto una vez que sea aprobado por la Cámara Baja, lo que marcaría el final definitivo de una de las paralizaciones federales más costosas, controvertidas y complejas de los últimos tiempos.

El texto legislativo, según informó el Washington Post, restablece los fondos para la mayoría de las agencias federales, revierte más de 4.000 despidos ejecutados durante el cierre e impide nuevas cesantías hasta, al menos, finales de enero. Asimismo, garantiza el financiamiento del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que beneficia a unos 42 millones de estadounidenses, hasta septiembre de 2026.

Sin embargo, los republicanos pueden celebrar ante su base que la propuesta no incluye la prórroga de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), que expiran a finales de 2025. Esta omisión, justamente, generó decepción y críticas dentro del bloque demócrata, que exigía mantener ese subsidio para votar a favor.

“Podría pasar una hora hablando de todos los problemas que hemos visto y que se han acumulado mientras este cierre se prolongaba”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, John Thune (R-Dakota del Sur). “Pero todos nosotros, demócratas y republicanos, somos conscientes de los hechos, y estoy agradecido de que el final esté a la vista”.

Durante las semanas de cierre del Gobierno, cientos de miles de empleados federales trabajaron sin salario o fueron suspendidos. Los parques nacionales y museos en Washington, D.C. permanecieron en gran medida cerrados y los pagos del SNAP se retrasaron, generando disputas judiciales diversas. También se registraron duras demoras aéreas por la escasez de controladores de tráfico, lo que agravó la presión sobre el Congreso para alcanzar un acuerdo rápidamente.

El líder demócrata Chuck Schumer, quizás el gran derrotado de la jornada, criticó con severidad el pacto aprobado, calificándolo como una “rendición republicana” ante la presión de la Casa Blanca. Mientras tanto, el presidente Trump responsabilizó a Schumer del estancamiento legislativo y de la falta de avances en materia presupuestaria.

El presidente, incluso, afirmó que Schumer se equivocó en llevar demasiado lejos el cierre del Gobierno, afirmando que “perdió su talento” de negociación y terminó cayendo ante el bloque republicano.

El acuerdo, según reportes, incluye el compromiso de realizar una votación en diciembre sobre una posible extensión de los subsidios de salud, aunque no está claro si contará con el apoyo suficiente dentro del Senado o de la Cámara de Representantes, donde el líder de la mayoría Mike Johnson (R-Louisiana) mantiene su grupo bajo una estrategia de disciplina partidaria.

Pese a las tensiones entre demócratas y republicanos, la aprobación en el Senado marca el primer gran paso hacia la reapertura total del Gobierno federal, que podría concretarse antes del fin de semana, si la Cámara ratifica el texto sin modificaciones.