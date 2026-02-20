La Corte Suprema anula buena parte de la política arancelaria de Donald Trump

Publicado por Diane Hernández 20 de febrero, 2026

La Corte Suprema dictaminó este viernes que el presidente Donald Trump excedió su autoridad al imponer una amplia serie de aranceles mediante una ley de emergencia, en una decisión que supone un duro golpe para una herramienta central de su política económica y comercial.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, resolvió el caso por seis votos contra tres, concluyendo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) "no autoriza al presidente a imponer aranceles". La sentencia bloquea así parte de las tarifas que la administración Trump había aplicado a productos de numerosos países, alterando el comercio global.

Golpe a una herramienta clave de su agenda

El fallo afecta específicamente a los aranceles que Trump impuso invocando poderes de emergencia nacional, incluidos los llamados aranceles "recíprocos", que alcanzaban el 34 % en el caso de China y un mínimo del 10 % para otros países, así como tarifas del 25 % sobre ciertos productos de Canadá, China y México vinculadas al combate contra el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, la decisión no elimina todos los aranceles establecidos durante su administración. Permanecen vigentes aquellos impuestos mediante otras leyes, como los aplicados al acero y al aluminio.

La sentencia representa un revés poco habitual para la Casa Blanca, especialmente considerando que el tribunal cuenta con una mayoría conservadora de seis magistrados frente a tres liberales.

Límites al poder presidencial

La Constitución estadounidense otorga al Congreso la autoridad para fijar aranceles. Aunque la IEEPA permite al presidente regular el comercio internacional durante emergencias nacionales, la Corte concluyó que esa ley no autoriza explícitamente la imposición de tarifas aduaneras.

Antes de Trump, ningún presidente había utilizado esta legislación de 1977 para aplicar aranceles. El caso llegó al máximo tribunal tras fallos en contra de la administración en tribunales inferiores y demandas presentadas por empresas importadoras y una coalición de estados.