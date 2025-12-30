Van 30 ataques contra embarcaciones en el Caribe: EEUU elimina a dos presuntos narcoterroristas en otra operación marítima

Publicado por Virginia Martínez 29 de diciembre, 2025

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este lunes que la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque letal contra otra embarcación operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. La operación dejó dos presuntos narcoterroristas muertos y no se registraron heridos entre las fuerzas militares estadounidenses. Se trata del primer ataque de este tipo desde el pasado 22 de diciembre.

Según informó el Comando Sur, la acción se realizó bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth. La inteligencia estadounidense determinó que el buque se desplazaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental, lo que motivó la decisión de ejecutar un ataque “cinético letal”.

Objetivos y organizaciones señaladas ataques contra buques vinculados al narcotráfico tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, con el objetivo declarado de desmantelar redes calificadas como narcoterroristas. Entre los grupos señalados por las autoridades estadounidenses se encuentran el Tren de Aragua, de origen venezolano, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de ataques contra buques vinculados al narcotráfico tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, con el objetivo declarado de desmantelar redes calificadas como narcoterroristas. Entre los grupos señalados por las autoridades estadounidenses se encuentran el Tren de Aragua, de origen venezolano, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia.

La campaña comenzó el 2 de septiembre con un ataque que, según los informes oficiales, dejó 11 presuntos miembros del Tren de Aragua muertos. Desde entonces, se han ejecutado operaciones adicionales en rutas marítimas utilizadas para el tráfico de drogas, eliminando a decenas de sospechosos.

Balance de la campaña marítima

Con este operativo, ya suman 30 los ataques realizados desde el 2 de septiembre en el marco de la actual campaña contra el narcotráfico marítimo. De acuerdo con cifras del propio Comando Sur, el número total de personas muertas en estas operaciones asciende al menos a 106.

Tipos de embarcaciones y plan antidrogas

Las fuerzas estadounidenses han atacado distintos tipos de embarcaciones, incluidos sumergibles, barcos pesqueros y lanchas de alta velocidad, utilizadas para transportar drogas por corredores marítimos estratégicos. A comienzos de este mes, la administración Trump lanzó el plan “América libre de fentanilo”, y la Administración de Control de Drogas (DEA) informó que los ataques a presuntos buques de narcotráfico en el Caribe están contribuyendo a frenar el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos.