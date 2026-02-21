La Administración Trump desmiente el reporte del NYT sobre una evacuación de tropas estadounidenses de bases en Medio Oriente

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 20 de febrero, 2026

Un alto funcionario de la Administración Trump citado por Fox News rechazó un informe del New York Times que aseguraba que Estados Unidos había evacuado tropas de varias bases en Medio Oriente, en medio de crecientes tensiones con Irán.

Según el reporte del NYT, que citaba a funcionarios del Pentágono bajo condición de anonimato, cientos de militares estadounidenses habrían sido retirados de la base aérea de Al Udeid, en Qatar. El medio también señalaba evacuaciones en Bahréin, donde se encuentra la Quinta Flota de la Marina, y afirmaba que ya no habría presencia de tropas en países como Irak, Siria, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, poco después de la publicación, funcionarios estadounidenses negaron la información. La corresponsal jefe de seguridad nacional de Fox News Jennifer Griffin informó que el reporte era falso, citando a una fuente oficial “bien posicionada” dentro del Gobierno.

According to a well placed US official: the US has NOT evacuated hundreds of US troops from Al Udeid air base in Qatar, nor has it evacuated bases in Bahrain, home to the US 5th Fleet. That reporting is false. — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) February 20, 2026

En la misma línea, News Nation aseguró que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó categóricamente la versión del NYT.

El informe se conoció en un contexto de alta tensión regional y ante la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Irán. Una eventual evacuación de tropas sería interpretada como una medida preventiva frente a posibles represalias de Teherán, que podría atacar objetivos estadounidenses en la región.

Hasta el momento, no ha habido confirmación oficial pública que respalde la versión inicial publicada por el New York Times.