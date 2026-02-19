Mamdani da marcha atrás y restablece los desalojos de campamentos callejeros en Nueva York

Publicado por Joaquín Núñez 19 de febrero, 2026

Zohran Mamdani anunció que la Ciudad de Nueva York retomará las requisas y los desalojos de los campamentos improvisados de personas sin hogar. Sin embargo, aseguró que su gestión le daría un enfoque más “humano” a una práctica que criticó e incluso frenó en un pasado reciente.

Poco después de ser juramentado como alcalde de la Gran Manzana, el demócrata pausó la política impulsada por su predecesor, Eric Adams, de desalojar campamentos callejeros.

La decisión llegó después de que se reportaran al menos 19 personas fallecidas a la intemperie durante los días de frío extremo.

“Nos reuniremos con ellos para buscarles un refugio, prestarles servicios y conectarlos con una ciudad que quiere que estén protegidos, bajo techo, calientes y seguros. Y eso es algo que creo que dará resultados mucho mejores”, expresó Mamdani durante una conferencia de prensa.

A diferencia de Mamdani, Eric Adams hizo de las redadas a los campamentos improvisados un elemento central de su campaña para restablecer el orden en la ciudad. En su momento, los operativos provocaron quejas e incluso protestas de grupos defensores de las personas sin hogar.

En cambio, el alcalde progresista volverá a implementar esta política, pero bajo un formato diferente. Bajo el nuevo enfoque, la alcaldía informó que primero se publicará un aviso oficial anunciando el desalojo del campamento. A partir de ese momento, equipos del Departamento de Atención a Personas Sin Gogar visitarán el lugar todos los días durante una semana para orientar a quienes se encuentren allí y conectarlos con servicios sociales disponibles.

Al séptimo día, trabajadores de la ciudad procederán a desmantelar el campamento, con la expectativa de que la mayoría de las personas ya haya abandonado la zona. La presencia policial estará limitada a tareas de observación durante el operativo.

David Giffen, director ejecutivo de la Coalición para las Personas sin Hogar, se mostró “sorprendido” por la marcha atrás del alcalde, describiendo la maniobra como una reacción política.

A su vez, afirmó que las redadas perjudicarían a los trabajadores sociales y desgastarían la confianza en el alcalde: "Cuando un trabajador de la ciudad aparece y tira todas tus pertenencias, no vas a confiar en esa persona la próxima vez que aparezca ofreciéndote un lugar para dormir dentro".