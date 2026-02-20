El Departamento de Educación publica nuevas directrices sobre la oración en las escuelas

Publicado por Just The News | Esther Wickham | The Center Square 20 de febrero, 2026

(The Center Square) - El Departamento de Educación publicó una guía sobre la oración en las escuelas públicas, en la que se esbozan requisitos vinculados a la recepción de financiación federal.

La nueva guía establece que ninguna escuela pública, profesor o funcionario escolar "deberá nunca coaccionar o presionar a un estudiante para que participe en un discurso o afirme un punto de vista que viole las creencias religiosas sinceras del estudiante".

En un comunicado, la secretaria de Educación, Linda McMahon, aseguró que las directrices reafirman las protecciones constitucionales para la libertad religiosa.

"Nuestra Constitución salvaguarda el libre ejercicio de la religión como uno de los principios rectores de nuestra república, y protegeremos enérgicamente ese derecho en las escuelas públicas de Estados Unidos", dijo McMahon.

Según el departamento, la guía actualizada aborda tres protecciones clave de la Primera Enmienda: el derecho de los padres y estudiantes a la libertad de expresión, el derecho a practicar libremente la religión y la obligación de las escuelas públicas de evitar establecer o respaldar la religión.

El anuncio se produce luego de que Donald Trump asegurara en septiembre, en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., que el departamento emitiría una nueva dirección sobre la oración en las escuelas públicas.

Después de que Trump anunciara la orientación, el Freethought Caucus emitió una declaración expresando su preocupación de que pudiera parecer que el Gobierno federal favorece a una religión.

"Esta orientación ayuda a erosionar la Cláusula de Establecimiento, difuminando las líneas entre la oración privada y la patrocinada por la escuela, y crea un ambiente menos inclusivo para los estudiantes de diversas religiones o sin fe", dijo el grupo en un declaración. El grupo agregó que otras acciones de la Administración Trump "pueden parecer respaldar una religión por sobre otras".

Quienes apoyan la guía dicen que simplemente aclara la ley existente y protege los derechos constitucionales.

En una entrevista exclusiva con The Center Square, Jeremy Dys, abogado senior y presidente del Grupo de Práctica de Educación de First Liberty Institute, dijo que las normativas actualizadas reflejan principios constitucionales de larga data.

First Liberty representó al ex entrenador de fútbol de la escuela secundaria Joseph Kennedy en Kennedy vs el Distrito Escolar de Bremerton, una decisión de 2022 en la que el Tribunal Supremo falló que un distrito escolar público había violado la Primera Enmienda al disciplinar a Kennedy por haber rezado en el campo después de los partidos del futbol americano del instituto.

"Lo que la guía ha hecho bien es recordar los 250 años de historia de Estados Unidos que apuntan a acoger la religión incluso dentro de nuestras escuelas públicas y permitir que los estudiantes ejerzan libremente su fe en el campus, pero que sus conciencias estén protegidas cuando lo hacen", dijo Dys.

Dys añadió que las orientaciones sobre la oración en la escuela de la Administración Biden pretendían abogar por la neutralidad, pero más bien restringían la libertad religiosa en las escuelas públicas.

"Neutralidad no significa que se pueda silenciar el discurso religioso y crear de algún modo una esfera neutral", añadió. "Eso es en realidad hostilidad hacia la religión".

Dys dijo que los funcionarios escolares deben garantizar que los estudiantes y profesores puedan ejercer sus derechos constitucionales mientras estén en el campus.

"El trabajo de las autoridades escolares de todo el mundo, y de todos los educadores profesionales, es maximizar la libertad de sus alumnos y profesores para que puedan cruzar las puertas de la escuela sin perder ni un ápice de sus derechos constitucionales", dijo.

Según la sección 8524(b) de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, como condición para recibir fondos federales, las agencias educativas locales deben certificar por escrito a su agencia educativa estatal que no tienen políticas que impidan la oración protegida por la Constitución en las escuelas públicas.

Los fondos de la ESEA son subvenciones federales que se conceden a las agencias educativas estatales y locales para complementar la educación K-12, en particular para los estudiantes en situación de riesgo o pobreza.

Anteriormente, The Center Square informó de que las escuelas públicas en Arizona podrían correr el riesgo de perder los fondos federales si no cumplían con los requisitos para proteger la oración y la expresión religiosa protegidas por la Constitución.

Los departamentos estatales de educación están obligados a presentar informes anuales al Departamento de Educación federal detallando cómo los distritos escolares están cumpliendo con la nueva guía.

The Center Square se puso en contacto con la Unión Americana de Libertades Civiles y la Alianza Interreligiosa para obtener comentarios sobre la medida, pero no recibió respuesta.

