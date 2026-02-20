Trump promocionó su agenda económica en Georgia: "Estamos en el territorio del sueño americano"

Publicado por Joaquín Núñez 19 de febrero, 2026

Donald Trump promocionó su agenda económica en la ciudad de Roma, Georgia. El presidente habló frente a miles de seguidores en la planta siderúrgica de la empresa Coosa, donde sostuvo que los aranceles implementados están generando un "boom" entre las pequeñas y medianas empresas. A su vez, aseguró que sus políticas van a traer más trabajos, mejores salarios y prosperidad por muchos años.

Antes de subirse al escenario, el presidente recorrió la planta, grabó una entrevista con Josh Pate y pasó por un local de The Varsity, una popular cadena de comida rápida de Georgia, donde firmó gorras y habló con algunos clientes y empleados.

Una vez frente al micrófono, Trump afirmó que sus políticas están beneficiando a los trabajadores y productores en Estados Unidos, y no en el extranjero.

"Bajo la última administración, todas las políticas económicas castigaban a los trabajadores y las empresas estadounidenses como esta, mientras que recompensaban a quienes externalizaban a países extranjeros. Bajo la administración Trump, nuestra política es exactamente la contraria, ya que dificulta la externalización y recompensa a quienes invierten, contratan, crecen y construyen aquí mismo", expresó el republicano.

"Hemos creado más de cinco mil puestos de trabajo en el sector manufacturero solo en Georgia, y hemos tenido una muy buena relación con Georgia. Y a medida que avanza la construcción de la fábrica, hemos creado setenta mil nuevos puestos de trabajo en la construcción aquí mismo. ¿Y saben qué están construyendo? Fábricas como esta", añadió.

En adición, precisó que "hay más estadounidenses trabajando que en cualquier otro momento de la historia de nuestro país".

Trump también estimó que sus políticas aumentarán los ingresos de los georgianos, incrementarán el salario neto de los hogares en "más de 10.000 dólares" y protegerán "más de 200.000 puestos de trabajo locales.

Al escenario también subieron el vicegobernador y candidato a gobernador de Georgia, Burt Jones; el congresista Brian Jack; el congresista Barry Loudermilk; y el presidente de Coosa, Andrew Saville, entre otros. También estuvo Herschel Walker, ex candidato al Senado y actual embajador de Estados Unidos en Bahamas.

En un momento, Saville tomó la palabra y celebró los aranceles y la política comercial del presidente, asegurando que la inversión industrial está creciendo en el país.

"Vimos cómo la industria de los soportes para neumáticos entró en declive alrededor de 2010, y fue muy duro para nuestro departamento de soportes. Pero la industria de los soportes para neumáticos se estaba trasladando a China. No había aranceles. Los importaban y estaban acabando con el negocio de los soportes para neumáticos en Estados Unidos. En su primer mandato, vimos cómo algunas cosas volvían, solo un poco aquí y allá. En el segundo mandato, alrededor de julio, las cotizaciones, los pedidos, yo no podía seguir el ritmo. Llegaban sin parar".