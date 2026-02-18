Vance elogia a Rubio y asegura que no existe "ningún conflicto" entre ambos

Publicado por Israel Duro 18 de febrero, 2026

JD Vance elogió a Marco Rubio, asegurando que "está haciendo un excelente trabajo" y aseguró que sus supuestas discrepancias con Marco Rubio son meras especulaciones de los medios, ya que no existe "ningún conflicto" entre los dos máximos aspirantes en estos momentos a la candidatura presidencial republicana en 2028.

"Es tan interesante que la prensa intente crear este conflicto cuando no hay ningún conflicto. Marco está haciendo un excelente trabajo. Yo estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. El presidente está haciendo un excelente trabajo. Vamos a seguir trabajando juntos".

"Nos preocuparemos por el próximo trabajo en algún momento en el futuro"

Entrevistado en Fox News, el vicepresidente esquivó la pregunta sobre sus eventuales ambiciones presidenciales en las próximas elecciones: "Hace un año y seis meses le pedí al pueblo estadounidense que me diera mi trabajo actual. (...) Nos preocuparemos por un próximo trabajo en algún momento en el futuro", declaró JD Vance entre risas.

Por su parte, Marco Rubio, el principal rival del vicepresidente entre los votantes republicanos, ya había anunciado, en una entrevista con Vanity Fair a finales de 2025, que no se interpondría en el camino del vicepresidente: "Si JD Vance se presenta para presidente, será nuestro candidato y yo seré uno de los primeros en apoyarlo", afirmó.

Vance y Rubio, entre los portavoces que sustituirán a Leavitt en su baja por maternidad

Según el diario conservador The Washington Examiner, los dos hombres podrán medirse pronto, de manera indirecta, en un escenario muy expuesto: la sala de prensa de la Casa Blanca.

La portavoz del presidente estadounidense, Karoline Leavitt, anunció que durante su próximo permiso de maternidad varias figuras del Gobierno, entre ellos JD Vance y Marco Rubio, la reemplazarán en el atril para los tradicionales briefings de la prensa acreditada.

Donald Trump, por su parte, reconoce que la Constitución no le permite presentarse por tercera vez en 2028, lo que no le impide mencionar públicamente el tema en ocasiones.