Trump anuncia un arancel global del 10% tras el fallo de la Corte Suprema

Publicado por Ben Whedon 20 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump ha anunciado este viernes que impondrá un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122 tras el fallo del Tribunal Supremo que dictaminó que no podía imponer aranceles en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

"Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% en virtud de la Sección 122, además de los aranceles normales que ya se están aplicando", dijo en una rueda de prensa. "Y también estamos iniciando varias investigaciones de la sección 301 y de otro tipo para proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas. Gracias por su atención a este asunto".

Trump hizo estas declaraciones tras arremeter contra la decisión de la Corte Suprema sobre la IEEPA. Cabe destacar que el fallo de la corte no abordó la facultad presidencial para imponer aranceles en virtud de otras facultades legales, y la opinión disidente del juez asociado Brett Kavanaugh destacó otras opciones para que Trump reimponga los aranceles.

El presidente destacó además en la sesión informativa que todos los aranceles que impuso bajo autoridades estatutarias no relacionadas, incluidas la Sección 232 y la Sección 301, seguían en vigor.

© Just The News