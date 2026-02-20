El DHS exige autorización previa para todos los viajes de FEMA durante el cierre

Publicado por Sabrina Martin 20 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó que, a partir del 18 de febrero de 2026, todos los viajes del personal de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) deberán contar con autorización escrita del departamento, incluso cuando se financien con el Fondo de Ayuda en Desastres (DRF), cuyos recursos no han expirado pese a la actual interrupción presupuestaria.

Control en medio de la interrupción presupuestaria

El DHS, que alberga a FEMA, enfrenta un cierre tras la falta de acuerdo legislativo sobre su presupuesto. En ese contexto, el boletín interno enviado al personal establece que ningún nuevo viaje podrá comenzar sin aprobación previa y por escrito, incluyendo aquellos vinculados a desastres y cargados al DRF.

Para despliegues destinados a respaldar la seguridad de la vida, la Oficina de Respuesta y Recuperación (ORR) será la encargada de presentar las solicitudes conforme a la nueva directriz. El DRF, una fuente independiente utilizada para financiar operaciones de respuesta y recuperación ante grandes emergencias, así como proyectos de reconstrucción a largo plazo, contaba con más de 7.000 millones de dólares disponibles en enero, según información revisada por The Hill.

Suspensión previa de viajes

La directriz se emitió después de que el DHS suspendiera al menos algunos viajes de FEMA a comienzos de la semana. Un correo interno señalaba que la orden de suspensión aplicaba a todos los desplazamientos financiados por el DHS durante la interrupción presupuestaria y que, en ese momento, incluía misiones relacionadas con desastres. Posteriormente, un portavoz de FEMA indicó que los viajes vinculados a “desastres activos” no se vieron afectados por esa instrucción inicial.