Trump y Netanyahu revelan un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y liberar a los rehenes en 72 horas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (d), entrega una carta al presidente estadounidense, Donald Trump, mientras se reúnen en el Salón Azul de la Casa Blanca en Washington, (Archivo)

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 29 de septiembre, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron un plan para poner fin a la guerra en Gaza, con un plazo de 72 horas, que comienza cuando Israel acepte el acuerdo, para que Hamás devuelva a los rehenes que mantiene en Gaza.

En rueda de prensa después de que la Casa Blanca diera a conocer el plan, Trump dijo que Hamás no ha aceptado la propuesta pero que países árabes y musulmanes están negociando con el grupo terrorista.

"Estamos confiando en los países que nombré y en otros para tratar con Hamás, y estoy escuchando que Hamás también quiere que esto se haga", dijo Trump.

Trump dijo que si Hamás rechaza la propuesta, seguirá apoyando el esfuerzo bélico de Israel.

"Si Hamás rechaza el acuerdo, lo que siempre es posible —-son los únicos que quedan, todos los demás lo han aceptado-—, pero tengo la sensación de que vamos a tener una respuesta positiva", dijo Trump. "Si no, como sabes, Bibi, tendrías todo mi respaldo para hacer lo que tendrías que hacer".

El plan contempla un alto el fuego inmediato, la retirada escalonada de Israel de la mayor parte de Gaza, la liberación por parte de Hamás de rehenes israelíes a cambio de que el Estado judío libere a casi 2.000 presos palestinos, la amnistía para los miembros de Hamás que depongan las armas y la creación de un "comité palestino tecnocrático y apolítico" que gobierne Gaza de forma transitoria.

Se ajusta en gran medida a los informes anteriores de los medios de comunicación sobre la propuesta, salvo que no incluye la promesa israelí de abstenerse de llevar a cabo ataques aéreos contra Qatar. Netanyahu hizo esa promesa oralmente en una llamada telefónica con el primer ministro de Qatar a primera hora del lunes, en la que también se disculpó por violar la soberanía qatarí en el bombardeo del 9 de septiembre, según una lectura de la Casa Blanca de la llamada.

La UNRWA no puede volver'



Richard Goldberg, asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, dijo a JNS que el plan incluye tantas cosas que ocurrirían rápida y concretamente —como la liberación de los rehenes en 72 horas-— como cosas a más largo plazo, como la reforma de la Autoridad Palestina.

"Los principios básicos del acuerdo coinciden exactamente con los objetivos, exigencias, prioridades e intereses de guerra declarados por Israel", dijo Goldberg. "¿Cómo se llevará a cabo todo esto? Hay un millón de maneras de que todo esto salga mal".

"¿Cómo se desradicaliza realmente la Franja de Gaza? "¿Cómo se garantiza que se convierta en una zona libre de terrorismo a largo plazo? ¿Quién participará en esta fuerza de seguridad internacional?".

Otras preguntas son: "¿Cómo garantizará que las Naciones Unidas no siguen proporcionando servicios, dinero, ayuda y equipamiento a miembros de Hamás o de otras organizaciones terroristas que no están reconocidas como tales por las Naciones Unidas?". dijo Goldberg. "¿Cómo se desradicaliza si los qataríes están en la mesa, habiendo sido durante mucho tiempo patrocinadores, financiadores de la ideología de los Hermanos Musulmanes y de la radicalización que obviamente ya ha tenido lugar?".

"Todas estas son cuestiones importantes que vamos a tener que abordar", dijo a JNS.

El plan pide que la distribución de ayuda en Gaza a través de las Naciones Unidas "y sus agencias" "proceda sin interferencias". No dice qué papel desempeñará, si es que desempeña alguno, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas —-la agencia de ayuda palestina de la ONU que Israel prohibió en enero por sus presuntos vínculos con Hamás-— en una futura Gaza.

Goldberg dijo a JNS que la UNRWA seguir desempeñando un papel en Gaza socavaría los esfuerzos por desradicalizar el enclave palestino.

"UNRWA no puede volver", dijo. "¿Qué significa tener a las Naciones Unidas en una especie de papel de liderazgo en la prestación de ayuda y servicios, y cómo se alinea eso con el objetivo declarado de una Gaza autosuficiente para el pueblo gazatí que también se desradicalizaría? La UNRWA no puede cumplir ninguno de esos dos objetivos".

Plan del día después



Netanyahu dijo que el gabinete israelí ha aprobado la propuesta, que según él es el plan del "día después" para Gaza.

"Hamás será desarmado, Gaza será desmilitarizada, Israel mantendrá la responsabilidad de la seguridad, incluido un perímetro de seguridad para el futuro previsible", dijo el premier. "Gaza tendrá una administración pacífica y civil. Que no estará dirigida ni por Hamás ni por la Autoridad Palestina".

El comité palestino de transición para gobernar Gaza estará supervisado por una "junta de paz", que presidirá Trump, y entre cuyos miembros estará Tony Blair, exprimer ministro del Reino Unido.

El plan prevé que la Autoridad Palestina sustituya finalmente a ambas entidades.

"Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta el momento en que la Autoridad Palestina haya completado su programa de reformas, tal y como se recoge en varias propuestas, incluido el plan de paz del presidente Trump en 2020 y la propuesta saudí-francesa, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y efectiva", señala el punto nueve.

El plan deja abierta la posibilidad de un Estado palestino en el futuro, incluso cuando Trump dijo que varios países habían reconocido "tontamente" tal Estado y señaló que Netanyahu dijo que se oponía profundamente a ello.

"Mientras el redesarrollo de Gaza avanza y cuando el programa de reforma de la Autoridad Palestina se lleva a cabo fielmente, las condiciones pueden finalmente estar en su lugar para un camino creíble hacia la autodeterminación palestina y la condición de Estado, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino", se afirma.

Libre del dominio terrorista radical"



Los grupos judíos aplaudieron el acuerdo propuesto. Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial, calificó el anuncio de "momento de consecuencias históricas".

"El plan forjado por Estados Unidos, acordado por Israel y compartido con socios internacionales clave, marca el primer camino creíble hacia el fin del ciclo de violencia que se ha apoderado de la región desde el brutal ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre", declaró Lauder. "Por primera vez, existe un marco claro que garantiza la liberación de todos los rehenes, el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y la preservación de la seguridad de Israel".

"Fundamentalmente, abre por fin la posibilidad de que el pueblo palestino viva libre del dominio terrorista radical que sólo le ha traído miseria y destrucción", añadió. "Se trata de un punto de inflexión. La paz está ahora al alcance de la mano, pero sólo si Hamás decide deponer las armas y liberar a los hombres, mujeres y niños inocentes que sigue reteniendo."

Robert Spitzer y Daniel S. Mariaschin, presidente y director general, respectivamente, de B'nai B'rith International, también saludaron el anuncio.

"Elogiamos al presidente por señalar claramente que Hamás comenzó la guerra en Gaza, recordando al mundo los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023", dijo el dúo. "Trump también señaló que Israel se retiró de Gaza a cambio del potencial de paz en 2005, pero Hamás desvió recursos para infraestructura terrorista, 'en lugar de construir una vida mejor para el pueblo palestino'".

"Este plan de paz cuenta con el amplio apoyo de Estados Unidos, Israel y varios países árabes. Ahora es responsabilidad de Hamás aceptar el plan, desarmarse y liberar a los rehenes que han sido brutalmente mantenidos cautivos, violando la ley y la moralidad básica", declaró el AIPAC. "Si Hamás acepta la aplicación de este plan, la ayuda seguirá aumentando para los civiles de Gaza para ayudar a mejorar la situación humanitaria".

"Este plan es un subproducto directo del tremendo progreso de la operación militar de Israel en Gaza para degradar las capacidades de Hamás. El apoyo del Congreso a nuestro aliado democrático ha sido decisivo a lo largo de esta guerra, incluyendo la aprobación del mayor paquete de ayuda militar en la historia de Israel, y aplaudimos a los demócratas y republicanos que han sido coherentes e inequívocos en sus demandas para que Hamás libere a los rehenes y abandone el poder en Gaza", dijo AIPAC.

Añadió que "los líderes estadounidenses y mundiales deben presionar ahora a Hamás para que acepte el plan de paz y se adhiera a sus términos y aplicación".

La Coalición Judía Republicana declaró que "Israel ha aceptado múltiples ofertas para poner fin a este conflicto. Ahora es el momento de que Hamás finalmente acceda y se rinda."

"El presidente Trump ha demostrado una vez más que es el mayor pacificador de nuestro tiempo, y su asociación sin precedentes con el primer ministro Netanyahu —más recientemente demostrada por la obliteración del programa de armas nucleares de Irán en la Operación Martillo de Medianoche- demuestra que la relación entre Estados Unidos e Israel es más fuerte que nunca", dijo la RJC. "Ambas naciones están comprometidas con un futuro más seguro y próspero para Oriente Medio".

