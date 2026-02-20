La UE planea gastar hasta 16 millones de euros en aviones privados, un 50% más que en 2021

Publicado por Diane Hernández 20 de febrero, 2026

La Unión Europea (UE) prevé gastar hasta 16 millones de euros en los próximos cuatro años en el uso de aviones privados para transportar a altos funcionarios, lo que representa un aumento del 50% respecto al período anterior finalizado en 2021, según un documento de licitación citado por Politico.

El contrato, valorado en 15,67 millones de euros, será financiado total o parcialmente con fondos de la UE y cubrirá servicios de transporte aéreo no regular para instituciones como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y el Servicio Europeo de Acción Exterior. Esta cifra supone un incremento de unos 3 millones de euros frente al contrato anterior, que superaba ligeramente los 12 millones de euros y cuyo límite máximo entre 2016 y 2021 fue de 10,71 millones de euros.

Un portavoz de la Comisión Europea explicó que el aumento responde al "contexto geopolítico más amplio y a la mayor volatilidad en los asuntos internacionales", que exige desplazamientos urgentes, a menudo a zonas de conflicto o a situaciones donde los vuelos comerciales no son viables por razones logísticas o de seguridad.

Además, la institución señaló que el incremento también refleja la subida de los costos de alquiler de aeronaves y combustible, así como la evolución del mercado.

Los aviones privados contaminan entre cinco y catorce veces más

No obstante, el mayor gasto ha generado críticas entre legisladores y organizaciones ambientalistas. El eurodiputado verde Rasmus Andresen calificó el aumento como "vergonzoso", mientras que Diane Vitry, directora de aviación de la ONG Transporte y Medio Ambiente, advirtió que los aviones privados contaminan entre cinco y catorce veces más que los vuelos comerciales y hasta cincuenta veces más que los trenes por pasajero, refirió el medio.