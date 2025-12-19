Así puede seguir a VOZ en Google Discover y estar al día de la actualidad hispana

Publicado por Víctor Mendoza 19 de diciembre, 2025

VOZ continúa su expansión en nuevas plataformas digitales. Ahora nuestro perfil en Google Discover le permite recibir la información más relevante directamente en su pantalla de inicio.

¿Por qué seguir a VOZ en Google Discover?



Google Discover es una de las herramientas más utilizadas en el mundo para acceder a información personalizada. Funciona de manera similar a una red social, permitiéndole seguir a sus medios favoritos para que su contenido aparezca de forma prioritaria.

Con esta herramienta, el acceso a las noticias de VOZ es cada vez más ágil. Solo tiene que ingresar al siguiente link de nuestro perfil y pulsar "seguir" para no perderse nada.

Botón para seguir a VOZ en Google DiscoverGoogle Discover/VOZ.

¿Qué encontrará en nuestro perfil?



Desde el perfil de VOZ en Discover, tendrá acceso a:

Noticias de actualidad : cobertura completa de lo que ocurre en Washington DC y en los estados con mayor presencia hispana.

: cobertura completa de lo que ocurre en Washington DC y en los estados con mayor presencia hispana. Análisis en profundidad : la visión de nuestros expertos y analistas sobre economía, política y sociedad.

: la visión de nuestros expertos y analistas sobre economía, política y sociedad. Valores y opinión : contenido que refleja los principios de libertad, familia y fe que caracterizan a nuestra comunidad.

: contenido que refleja los principios de libertad, familia y fe que caracterizan a nuestra comunidad. Contenido audiovisual: los mejores clips y reportajes de nuestro noticiero estelar conducido por Karina Yapor.

¿Qué es Google Discover?

Es el espacio de noticias que aparece dentro de la aplicación de Google en su móvil (habitual en Android e iOS).



Hasta ahora, el algoritmo le mostraba contenidos de forma aleatoria; pero ahora, al darnos a "seguir", indica explícitamente que le interesa la perspectiva veraz de VOZ.



Contenidos destacados que encontrará



El contenido de VOZ en Discover está diseñado para el hispano que busca una alternativa a los medios tradicionales. Encontrará:

Política y elecciones : seguimiento detallado de las políticas que afectan a nuestra comunidad, con un enfoque equilibrado y original.

: seguimiento detallado de las políticas que afectan a nuestra comunidad, con un enfoque equilibrado y original. Economía y progreso : consejos y noticias sobre el crecimiento de los latinos en EEUU.

: consejos y noticias sobre el crecimiento de los latinos en EEUU. Defensa de la verdad: información rigurosa frente a las agendas de otros medios, manteniendo siempre nuestro compromiso con la comunidad.

Paso a paso: cómo seguir a VOZ en Google Discover



Puede buscarnos directamente o seguir estos pasos en su dispositivo:

Abra la app de Google en su móvil. Si usa Android, deslice hacia la derecha desde la pantalla principal para entrar en el feed de Discover. Asegúrese de haber iniciado sesión con su cuenta de Google. Busque una noticia de VOZ. Pulse el botón SEGUIR, que aparece en la parte superior derecha de la tarjeta o al entrar en nuestro perfil.

Al interactuar con nuestras publicaciones (leer, hacer scroll o compartir), Google Discover entenderá que nuestro contenido es de su interés y se lo mostrará con mayor frecuencia.

En un entorno digital marcado por la inteligencia artificial y la saturación informativa, VOZ reafirma su compromiso de ofrecer una voz clara, valiente y fiel a los valores que nos unen. ¡Síganos y manténgase informado!