El DHS arresta a un inmigrante ilegal acusado de pedofilia, previamente puesto en libertad en Connecticut

Publicado por Joaquín Núñez 18 de febrero, 2026

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) arrestó a un inmigrante ilegal que ya había sido acusado de pedofilia. Se trata de Christian Espinosa-Sarango, proveniente de Ecuador. En diciembre de 2025, fue acusado de agresión sexual, contacto sexual ilegal con un menor y seducción de menores con una computadora en North Haven, Connecticut.

De acuerdo con la agencia que lidera Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, Espinosa-Sarango, estaba en libertad debido a las políticas "santuario" de Connecticut. El 23 de diciembre, las autoridades locales desoyeron el pedido del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de no liberar al ecuatoriano sin notificarles.

"Debido a las políticas de santuario del estado, la orden no se cumplió y fue liberado de la cárcel y puesto en libertad en las calles de Connecticut", señalaron desde el DHS.

Finalmente, el inmigrante ilegal fue nuevamente detenido el 13 de febrero. Durante su arresto, intentó huir de las autoridades y posteriormente se encerró en su auto, lo que provocó que los agentes de ICE tuvieran que romper el vidrio.

"Este es el tipo de monstruos que los políticos defensores de las políticas santuario de Connecticut están liberando de sus cárceles y dejando en libertad para que sigan cometiendo más delitos contra los niños. Necesitamos que las fuerzas del orden locales cooperen con nosotros para sacar a estos criminales atroces de nuestros barrios. Siete de las diez ciudades más seguras de Estados Unidos cooperan con el ICE", expresó al respecto Tricia McLaughlin, entonces portavoz del DHS. En los últimos días, se confirmó su salida de la agencia.

"Este es un ejemplo perfecto de por qué las políticas de santuario hacen que los estadounidenses estén menos seguros. Afortunadamente, gracias a nuestros valientes agentes del ICE, Christian Espinosa-Sarango, un pedófilo, nunca volverá a caminar por las calles estadounidenses. Los políticos defensores del santuario deben dejar de liberar a pedófilos, asesinos, violadores y secuestradores en nuestros barrios", añadió.

Debido al cierre parcial Gobierno, el DHS se encuentra temporalmente cerrado, como así también sus agencias dependientes. Como el financiamiento para la agencia venció el pasado sábado, muchos empleados se encuentran trabajando sin paga. Esto afecta fundamentalmente a aquellos que no participan en la seguridad fronteriza.