Un shutdown con más perdedores que vencedores

Publicado por Israel Duro 13 de noviembre, 2025

El shutdown más largo de la historia ya es eso: historia. Un capítulo doloroso que evidencia la profunda división y tensión política que vive el país. Cuarenta y tres días que han costado más de 14.000 millones de dólares a los contribuyentes y han dejado grandes perdedores, empezando por millones de ciudadanos afectados por la paralización de los servicios y beneficios públicos, siguiendo por un Partido Demócrata roto por la mitad y terminando por un Donald Trump y un GOP que, pese a percibirse vencedores, se han dejado muchos pelos en la gatera.

Ambos partidos han sido percibidos por los votantes como los culpables de la situación. Aunque la mayoría de las encuestas apuntan más hacia el presidente y los conservadores, cada día eran más los dedos que apuntaban hacia los demócratas, en especial hacia Chuck Schumer y el ala más radical de la formación azul en el Senado.

De hecho, al final incluso medios de izquierda como Axios acusaban al líder de la minoría de la Cámara Alta de mantener el cierre torpedeando acuerdos de varios congresistas demócratas moderados con el GOP para volver a financiar el Gobierno. Y eso a pesar de que los recortes ya estaban afectando al SNAP y a los vuelos de millones de pasajeros.

Un Partido Demócrata roto: Schumer, en el alambre

La resolución final de la crisis, con la deserción de ocho senadores demócratas, provocó un terremoto que puede llevarse por delante al propio Schumer. Irónicamente, su enrocamiento en prolongar el cierre de Gobierno por encima del sufrimiento de los ciudadanos por miedo a sufrir una situación tan dura como la que vivió por evitar el shutdown anterior puede ser la causa de su caída definitiva.

Aunque finalmente consiguieron mantener la línea y conseguir que su proyecto viera la luz, el Partido Republicano tampoco ha salido indemne de la reyerta. Además de la percepción de gran parte de la opinión pública de que son los culpables del pulso, se han avivado fricciones internas por la forma de manejar el proceso, en especial con la decisión de Mike Johnson de cerrar la Cámara de Representantes hasta que hubiera acuerdo.

El coste del Shutdown

Aunque aún no hay una estimación definitiva sobre el coste del shutdown para la economía, la Oficina Presupuestaria del Gobierno ha estimado en unos 14.000 millones de dólares de pérdidas en crecimiento económico.

A ello habrá que sumar los perjuicios de las aerolíneas por los vuelos cancelados y retrasados, la caída en las compras ante la incertidumbre y el precio de todos los trámites públicos que quedaron pospuestos durante los 43 días del cierre. Según Moody's, el más pesimista, impacto total en la economía ha sido de unos 30.000 millones de dólares por cada semana del cierre.

Las estimaciones apuntan a que durante el shutdown la Administración ha suspendido el desembolso de más de 24.000 millones de dólares en gastos federales en bienes y servicios. Unos gastos que, pasados los 30 primeros días, se extendieron a proveedores y contratistas del Gobierno.

Además, el cierre también supuso la congelación de unos 2.500 millones de dólares en créditos a unas 4.800 pequeñas empresas por parte de la Administración de Pequeñas Empresas, un dinero que estas compañías usan habitualmente incluso para operaciones del día a día y pagos. Esto puede verse reflejado en despidos en la próxima estadística sobre el empleo.

Los empleados federales respiran: cobrarán los atrasos y mantendrán sus puestos

Cabe destacar especialmente el sufrimiento de más de un millón de empleados federales. Sin sueldo y sin empleo durante este tiempo, y con la incertidumbre de si finalmente cobrarían este periodo, como amenazó Trump. Finalmente, el acuerdo contempla el alivio inmediato de su situación financiera, así como la revocación de los miles de despidos decretados por la Administración, además de un blindaje para que no se produzcan ceses hasta al menos finales de enero.

La ley aprobada por el Congreso y firmada por el presidente incluye asimismo que los funcionarios volverán a sus puestos de manera inmediata.

El drama de los beneficiarios de SNAP

También ha sido notable el drama de las familias que dependen del programa SNAP para mantenerse, y que se quedó sin fondos desde el 1 de noviembre. Aunque la Administración movilizó fondos de emergencia para llegar a la mayoría, no era al 100%. El intento demócrata de conseguir por vía judicial el desembolso del 100% del coste se quedó en el Tribunal Supremo.

El shutdown terminó, comienzan sus consecuencias

Finalmente, ocho senadores demócratas rompieron la unidad demócrata anteponiendo la situación de los ciudadanos al partido. El acuerdo alcanzado en la Cámara Alta y que la Cámara Baja refrendó posteriormente fue finalmente sancionado por el presidente, poniendo fin a un triste capítulo de la historia del país.

No obstante, las consecuencias, tanto políticas, como económicas y sociales del shutdown sólo han comenzado.