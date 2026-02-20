Los demócratas eligen a Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, para responder al Estado de la Unión de Trump

Publicado por Joaquín Núñez 19 de febrero, 2026

Abigail Spanberger será la encargada de responder al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. La gobernadora de Virginia fue la elegida del Partido Demócrata para una tradición que comenzó en 1966. A su vez, Alex Padilla, senador de California, será el encargado de brindar la respuesta oficial en español.

Spanberger fue elegida en noviembre de 2025, derrotando a la vicegobernadora de Virginia, Winsome Sears. Durante la campaña, se presentó ante los votantes como una moderada y acentuó su pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se focalizó en el costo de vida para los virginianos, hablando particularmente sobre la vivienda y la renta.

Sin embargo, desde que asumió el cargo impulsó una serie de políticas más cercanas con el ala progresista del partido. Entre ellas está la cancelación de la cooperación con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

A través de un comunicado, la gobernadora de Virginia afirmó que los estadounidenses "se enfrentan al aumento de los costes, al caos en sus comunidades y al miedo real a lo que pueda depararles cada día". "La semana que viene, espero poder exponer lo que estos estadounidenses esperan y merecen: líderes que trabajen duro para cumplir con sus expectativas", sumó.

Spanberger fue elegida por el Partido Demócrata para responder al discurso que brindará Trump el próximo 24 de febrero. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, aseguró que la gobernadora "encarna lo mejor de Estados Unidos como madre, líder comunitaria y dedicada servidora pública".

"Ella contrasta radicalmente con Donald Trump, quien mentirá, desviará la atención y culpará a todos menos a sí mismo por su fallida presidencia el martes por la noche", añadió a través de un comunicado.

Además, Spanberger será la primera gobernadora demócrata en hacerlo desde Gretchen Whitmer en 2020, quien también respondió a un discurso de Trump.