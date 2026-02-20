Los demócratas eligen a Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, para responder al Estado de la Unión de Trump
Alex Padilla, senador de California, será el encargado de brindar la respuesta oficial en español.
Abigail Spanberger será la encargada de responder al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. La gobernadora de Virginia fue la elegida del Partido Demócrata para una tradición que comenzó en 1966. A su vez, Alex Padilla, senador de California, será el encargado de brindar la respuesta oficial en español.
Spanberger fue elegida en noviembre de 2025, derrotando a la vicegobernadora de Virginia, Winsome Sears. Durante la campaña, se presentó ante los votantes como una moderada y acentuó su pasado en la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Se focalizó en el costo de vida para los virginianos, hablando particularmente sobre la vivienda y la renta.
Sin embargo, desde que asumió el cargo impulsó una serie de políticas más cercanas con el ala progresista del partido. Entre ellas está la cancelación de la cooperación con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
Delighted that Governor Abigail Spanberger will deliver the Democratic response to the State of the Union address.— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) February 19, 2026
A través de un comunicado, la gobernadora de Virginia afirmó que los estadounidenses "se enfrentan al aumento de los costes, al caos en sus comunidades y al miedo real a lo que pueda depararles cada día". "La semana que viene, espero poder exponer lo que estos estadounidenses esperan y merecen: líderes que trabajen duro para cumplir con sus expectativas", sumó.
Spanberger fue elegida por el Partido Demócrata para responder al discurso que brindará Trump el próximo 24 de febrero. Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, aseguró que la gobernadora "encarna lo mejor de Estados Unidos como madre, líder comunitaria y dedicada servidora pública".
"Ella contrasta radicalmente con Donald Trump, quien mentirá, desviará la atención y culpará a todos menos a sí mismo por su fallida presidencia el martes por la noche", añadió a través de un comunicado.
Además, Spanberger será la primera gobernadora demócrata en hacerlo desde Gretchen Whitmer en 2020, quien también respondió a un discurso de Trump.
Las últimas respuestas demócratas a presidentes republicanos
Desde entonces las respuestas fueron variando en formato y extensión, desde una breve declaración televisiva hasta un video pregrabado de hasta 45 minutos. Incluso una vez, en 1972, fue un panel de congresistas que optó por responder preguntas de la audiencia sobre el discurso.
En las últimas décadas, se estandarizó una respuesta de unos pocos minutos a cargo de una figura elegida quirúrgicamente por el partido opositor.
Estos fueron los últimos demócratas en responderle a un presidente republicano:
2025: Elissa Slotkin, senadora de Michigan, a Donald Trump.
2020: Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, a Donald Trump.
2019: Stacey Abrams, exrepresentante estatal de Georgia, a Donald Trump.
2018: Joe Kennedy III, representante por Massachusetts, a Donald Trump.
2017: Steve Beshear, exgobernador de Kentucky, a Donald Trump.