EEUU designa un nuevo enviado para el Tíbet y provoca tensiones con China

Publicado por Diane Hernández 18 de febrero, 2026

La Administración estadounidense anunció la designación de Riley Barnes como nuevo coordinador especial para las cuestiones relacionadas con el Tíbet, un cargo creado por ley en Estados Unidos desde 2002 para supervisar y promover los derechos humanos, culturales y religiosos de la población tibetana.

El secretario de Estado, Marco Rubio, subrayó que la medida reafirma el compromiso de Washington con la protección de los derechos inalienables de los tibetanos y con la preservación de su patrimonio lingüístico y cultural, coincidiendo con la celebración del Año Nuevo tibetano.

La respuesta de Pekín

La respuesta de Pekín fue inmediata y enérgica. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China calificó la designación de Barnes como una "interferencia en los asuntos internos de China" y reiteró que los asuntos del Tíbet son exclusivamente internos, rechazando cualquier injerencia externa, según la AFP.

Esta reacción refleja la sensibilidad histórica del gobierno chino frente a la atención internacional sobre la situación del Tíbet, un territorio que considera parte integral de su soberanía y donde mantiene un estricto control político y religioso.