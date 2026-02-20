Washington impone restricciones de visa a funcionarios chilenos que "socavan la seguridad regional"

Publicado por Diane Hernández 20 de febrero, 2026

Washington anunció la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del Gobierno de Chile, a quienes acusa de participar en actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional.

La medida fue comunicada en un pronunciamiento oficial del secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que las sanciones incluyen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y la revocación de cualquier visa vigente tanto para los funcionarios como para sus familiares directos.

Según el comunicado del Departamento de Estado, los afectados "dirigieron, autorizaron, financiaron, brindaron apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Argumentos de seguridad nacional

El Departamento de Estado afirmó que la decisión forma parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump para proteger la seguridad nacional y la estabilidad regional.

"Estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región", indicó Rubio en el comunicado oficial.

Asimismo, el Gobierno estadounidense sostuvo que continuará utilizando "todas las herramientas disponibles" para promover la seguridad hemisférica y exigir responsabilidades a quienes considere implicados en actividades desestabilizadoras.

Las sanciones se aplican conforme a las secciones 212(a)(3)(C) y 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que facultan al Ejecutivo a restringir o revocar visas por motivos de seguridad nacional o política exterior.