El cierre del Gobierno se convierte en el más largo de la historia tras fracasar el 14º intento del Senado de ponerle fin

Publicado por Misty Severi 5 de noviembre, 2025

El cierre del Gobierno se convirtió el martes por la noche en el más largo jamás registrado después de que el Senado no lograra restablecer la financiación federal por decimocuarta vez a primera hora del día.

El Senado votó 54-44 en contra de invocar la clausura del debate sobre la resolución de continuidad aprobada por la Cámara, sin grandes cambios respecto a votaciones anteriores.

Los senadores demócratas John Fetterman de Pensilvania y Catherine Cortez Masto de Nevada votaron con los republicanos, junto con el senador independiente de Maine Angus King. El senador republicano por Kentucky Rand Paul votó en contra de la resolución.

El Gobierno inició el cierre el 1 de octubre después de que el Senado no aprobara la resolución de continuidad de la Cámara de Representantes que mantendría el Gobierno abierto hasta el 21 de noviembre.

El récord anterior de cierre más largo era de 35 días, que ocurrió durante la primera administración de Trump en 2019. El cierre actual se convirtió en el más largo registrado aproximadamente a las 20:23 horas del este, según CBS News.

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura.

