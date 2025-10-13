“La guerra ha terminado”: Trump partió a Oriente Medio para sellar la paz entre Israel y Hamás

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump partió este domingo a Oriente Medio para empezar a materializar los históricos acuerdos alcanzados entre el Gobierno de Israel y el grupo terrorista palestino Hamás, y así ponerle fin a la guerra en Gaza, la cual inició el pasado 7 de octubre de 2023, luego de que la organización yihadista incursionara en la nación judía y perpetrara uno de los peores ataques terroristas jamás vistos. El primer destino de Trump en esta región será Israel —donde se espera que el mandatario republicano se dirija al Parlamento de dicho país—, para luego viajar a Egipto, donde coorganizará la cumbre por la paz en Gaza junto al mandatario egipcio Abdel Fatah al-Sisi.

Poco antes de despegar en el Air Force One, Trump les comentó a varios periodistas que el conflicto entre Israel y Hamás había llegado finalmente a su fin. “La guerra ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Entienden eso? Todos están muy emocionados por este momento. Es un evento muy especial”, señaló Trump, quien, tras ser preguntado sobre si este alto el fuego en Gaza se mantendría, explicó que “Creo que [el alto el fuego] se va a mantener... creo que la gente está cansada”. De igual forma, el mandatario republicano explicó que no estaba del todo seguro sobre si podría estar presente cuando se liberen los 20 rehenes israelíes que aún se encuentran con vida.

A la cumbre asistirán varios de los principales líderes mundiales

Se espera que, durante la estancia de Trump en Israel, tanto el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu como el grupo terrorista palestino inicien la tan ansiada liberación de rehenes israelíes, la cual es uno de los puntos clave del acuerdo de paz. De igual forma, diferentes medios de comunicación señalaron que, durante la cumbre en Egipto, numerosos líderes mundiales estarán presentes para respaldar el acuerdo impulsado por Trump, el cual podría representar un antes y un después en la historia de Oriente Medio al resolver uno de los conflictos más complejos de la región.

En su viaje a Oriente Medio, Trump está siendo acompañado por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el director de la CIA, John Ratcliffe; y el principal oficial militar estadounidense, Dan Caine.