Charlie Kirk, asesinado en la Universidad de Utah

Publicado por Agustina Blanco 10 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump confirmó que Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y aliado clave en su campaña, falleció tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, este miércoles.

“El gran y legendario Charlie Kirk está muerto. Nadie entendió o tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y mis condolencias van a su hermosa esposa Erika y familia. Charlie, te queremos”, escribió Trump en Truth Social.

Además, el mandatario republicano ordenó que todas las banderas del país ondeen a media asta hasta el domingo: "En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo el país ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde a las 6 p. m."

En una publicación en su cuenta de X, el director del FBI Kash Patel anunció que la agencia tenía bajo custodia a un sospechoso. Sin embargo, este detalló en otro tuit publicado una hora más tarde que decidieron liberarlo tras haberlo interrogado. “El sospechoso bajo custodia ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos difundiendo información en aras de la transparencia”, señaló Patel.

Luego del disparo, que provino de un edificio a unos 200 metros de distancia, Kirk, de 31 años, fue transportado a un hospital hasta el momento de su muerte, dejando a su esposa Erika y dos hijos. El asesinato ocurrió en la primera parada de su gira "American Comeback Tour", atrayendo a más de 1.000 asistentes.

La Universidad de Utah, por su parte, cerró el campus y canceló las clases indefinidamente.

El asesinato



El incidente ocurrió aproximadamente 20 minutos después de que Kirk comenzara su presentación. Según testigos y un portavoz de la universidad, se escucharon disparos provenientes de un edificio cercano, provocando caos y un cierre inmediato del campus.

La universidad inicialmente emitió una alerta confirmando que "un solo disparo fue realizado en el campus hacia un orador visitante" y que la policía está investigando. El evento, organizado por el capítulo estudiantil de Turning Point USA, estaba abierto al público y formaba parte de una serie de paradas en universidades para promover ideales conservadores, incluyendo debates sobre temas políticos.