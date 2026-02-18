ANÁLISIS
Un importante hospital de Nueva York cancela su programa de tratamiento trans para niños
El NYU Langone Health atribuyó la decisión, en parte, al “entorno regulatorio actual”. Ahora, la página de inicio del sitio web del hospital dice “Servicio de Género y Sexualidad” en lugar del anterior “Programa de Salud para Jóvenes Transgénero”.
El NYU Langone Health, un importante hospital de Manhattan, eliminó permanentemente su programa de tratamientos transgénero para niños. La medida se tomó después de que el Gobierno del presidente Donald Trump amenazara con retirarle la financiación federal.
En ese sentido, se conoció que el centro de salud está poniendo fin al programa que ofrecía atención relacionada con el género para menores.
“Dada la reciente partida de nuestro director médico, junto con el entorno regulatorio actual, tomamos la difícil decisión de discontinuar nuestro Programa de Salud para Jóvenes Transgénero”, dijo un portavoz de NYU Langone a The Post en un comunicado publicado este miércoles.
Con la decisión, NYU Langone se sumaría así a una serie de hospitales de alto perfil que pausaron su atención de afirmación de género para jóvenes después de que el presidente Trump amenazara con retirar la financiación federal a los centros médicos que tratan a menores trans a fines del año pasado.
Más de 40 sistemas hospitalarios han tomado medidas similares
Además, informó que había pedido investigar a varios centros hospitalarios que no son a hospitales, sino a centros de salud calificados a nivel federal (FQHC).
