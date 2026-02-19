Comisión de Bellas Artes aprueba el salón de baile de $400 millones en la Casa Blanca

Publicado por Sabrina Martin 19 de febrero, 2026

La Comisión de Bellas Artes de EEUU aprobó este jueves el proyecto estimado en 400 millones de dólares para construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. Aunque la sesión estaba programada inicialmente para abordar únicamente aspectos de diseño, el presidente del organismo, Rodney Mims Cook Jr., solicitó someter la propuesta a una votación definitiva ese mismo día.

El resultado fue favorable: seis de los siete comisionados respaldaron el plan impulsado por el presidente Donald Trump, mientras que uno se abstuvo. El comisionado James McCrery no participó debido a un conflicto de interés, ya que fue el arquitecto del proyecto. Tras la decisión, Trump informó en Truth Social que la aprobación se produjo por seis votos a cero, con una recusación, y agradeció públicamente a los miembros de la comisión. “Se rindieron grandes elogios a la belleza y tamaño del edificio. ¡Gracias a los miembros de la Comisión!”, expresó.

Detalles del nuevo salón de baile

Según la información presentada ante el panel, la iniciativa busca dotar a la Casa Blanca de una instalación permanente para la celebración de eventos de gran escala. Administraciones anteriores habían manifestado dificultades para organizar cenas de Estado y actos oficiales en estructuras temporales.

De acuerdo con datos proporcionados por la Casa Blanca, el antiguo comedor del Ala Este tenía capacidad para aproximadamente 200 personas, lo que limitaba el alcance de las recepciones formales. La nueva propuesta permitiría más que triplicar esa capacidad y casi duplicar la superficie de la estructura principal de la Casa Blanca.

En una audiencia pública celebrada a comienzos de este mes, Cook afirmó que el proyecto es relevante tanto para el presidente como para la nación, al destacar la importancia de contar con un espacio adecuado para recibir a líderes internacionales.

Financiamiento



El costo estimado de la obra asciende a 400 millones de dólares. La iniciativa ha recibido críticas de legisladores demócratas; sin embargo, Trump ha asegurado que el financiamiento será privado.

El National Trust for Historic Preservation presentó una demanda federal con el objetivo de frenar la construcción. Pese a ello, la aprobación de la Comisión de Bellas Artes constituye un paso clave dentro del proceso regulatorio.