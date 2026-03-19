¿El frente en casa? Las autoridades investigan ataques terroristas y hackeos en EEUU como parte de la represalia iraní

Publicado por Santiago Ospital 19 de marzo, 2026

Horas después de comenzar los ataques estadounidenses-israelíes en Irán, la voz de un hombre comenzó a transmitir, en radio de frecuencia corta, la palabra "Tavajjoh! Tavajjoh!". Es decir: "¡Atención!", "¡atención!", en farsi, idioma oficial en Irán. Al llamado de atención le seguían una serie de números. Era, aparentemente, un sistema de comunicación propio de la Guerra Fría: el receptor se conecta con el aparato (viejo, para los estándares actuales) en una hora y emisora determinada y anota la secuencia de números (que traduce luego por letras).

Inmediatamente, despertó preocupación: "El Gobierno federal parece preocupado de que pueda tratarse de una persona o agencia dentro de Irán que esté comunicando un mensaje 'destinado a activar o proporcionar instrucciones a agentes encubiertos preposicionados que operan fuera de Irán'", explicaron desde el grupo de análisis Lawfare. A medida que el conflicto se extiende, la preocupación por posibles casos de ataques en suelo estadounidense no ha dejado de crecer.

Preguntado por si Teherán intentaría activar células durmientes, Donald Trump respondió: "Llevan mucho tiempo intentándolo, y hemos estado muy atentos". Sin ir más lejos, este mismo mes la Justicia condenó a un operativo iraní por haber participado en un complot para intentar asesinar a Trump en 2024. Aunque los tentáculos terroristas de Irán no son noticia nueva, el riesgo de que los active como parte de su estrategia múltiple desde el inicio de la guerra para golpear dentro de EEUU ha encendido todas las alarmas.

Más aún, las autoridades se encuentran investigando si ya se habrían producido los primeros casos:

Tiroteo en un bar de Austin, Texas : a tan solo 26 horas del inicio de la Operación Furia Épica , un atacante abrió fuego contra clientes en un bar dejando dos muertos y 14 heridos. Fue identificado como Ndiaga Diagne, un estadounidense naturalizado originario de Senegal. Según imágenes del ataque y fuentes conocedoras de la investigación, Diagne vestía un abrigo que decía "Propiedad de Alá" sobre una camiseta con los colores de la bandera iraní . El FBI investiga el tiroteo como un posible ataque terrorista.

: a tan solo 26 horas del inicio de la , un atacante abrió fuego contra clientes en un bar dejando dos muertos y 14 heridos. Fue identificado como Ndiaga Diagne, un estadounidense naturalizado originario de Senegal. Según imágenes del ataque y fuentes conocedoras de la investigación, Diagne vestía un abrigo que decía "Propiedad de Alá" sobre . El FBI investiga el tiroteo como un posible ataque terrorista. Ataque a una sinagoga en Michigan : ocurrió en el Temple Israel en West Bloomfield. Ayman Mohamad Ghazali, un libanés naturalizado de 41 años, embistió las puertas del edificio con un vehículo y murió tras una balacera con la seguridad privada. También se está investigando como posible ataque terrorista. Según el Ejército israelí, el hermano del atacante era comandante del grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán.

: ocurrió en el Temple Israel en West Bloomfield. Ayman Mohamad Ghazali, un libanés naturalizado de 41 años, embistió las puertas del edificio con un vehículo y murió tras una balacera con la seguridad privada. También se está investigando como posible ataque terrorista. Según el Ejército israelí, el hermano del atacante era comandante del grupo terrorista Hezbolá, respaldado por Irán. Tiroteo en la Universidad Old Dominion (ODU), Virginia: ocurrió de forma casi simultánea al de Michigan. Mohammed Jalloh, exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército, disparó en un aula contra oficiales del ROTC en entrenamiento. Gritó, según reportes del ataque, "Alá es grande". Hubo un fallecido, el instructor de la clase. En 2017, Jalloh había sido condenado a 11 años de prisión por inentar proporcionar apoyo material al ISIS. El ataque está siendo investigado como un posible acto terrorista, aunque no se han hecho menciones a Irán.

Pero los posibles ataques terroristas no son los únicos incidentes vinculados al régimen de los ayatolás. La semana pasada, el grupo de hackers vinculado a Irán Handala Hack Team reivindicó un ciberataque a una empresa de tecnología Médica en Michigan. En un mensaje publicado en redes, aseguró que había actuado "en respuesta a los ciberataques en curso contra la infraestructura del Eje de la Resistencia". Días antes, el FBI había alertado a la Policía de California de posibles ataques con drones en la Costa Oeste (la Casa Blanca luego quitó hierro, asegurando que "no existe tal amenaza").

La comunidad de inteligencia y las fuerzas de seguridad, bajo alerta

"Irán ha demostrado ser capaz de desarrollar operaciones letales contra estadounidenses dentro y fuera del país, y probablemente intentará llevar a cabo tales acciones nuevamente si el Gobierno actual permanece en el poder y logra reconstruirse", se puede leer en la Evaluación Anual de Amenazas 2026 presentada el miércoles por la directora de la Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard.

"Importantes líderes religiosos chiítas en Irán emitieron decretos religiosos que llaman a vengar a Jamenei, lo que probablemente inspire al menos a algunos individuos a llevar a cabo actividades terroristas contra objetivos estadounidenses en todo el mundo", advierte la DNI. El ayatolá Alí Jamenei, máximo líder religioso-político de Irán, fue eliminado en las primeras horas del conflicto.

La evaluación de inteligencia también nombra a Irán como uno de los países, junto con China, Corea del Norte, Pakistán y Rusia, que han estado "investigando y desarrollando una variedad de sistemas de lanzamiento de misiles novedosos, avanzados o tradicionales, con cargas útiles nucleares y convencionales, que pueden alcanzar el territorio nacional". Misiles que combinarán, asegura, con armas baratas, como drones, para agotar las defensas estadounidenses.

La alarma ha escalado y descendido por todos los niveles de seguridad. El FBI se puso en "alerta máxima" ante posibles ataques fronteras adentro. Departamentos de policía en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington DC reforzaron con patrullas adicionales áreas consideradas "sensibles". El Departamento de Estado emitió una alarma global, aconsejando a los estadounidenses alrededor de todo el mundo que extremen precauciones.

La Comunidad de Inteligencia reconoce en la evaluación anual que todavía se encuentra evaluando cómo el conflicto en Medio Oriente "afectará el panorama mundial del terrorismo durante el próximo año". Sin embargo, afirma que, aunque debilitado, el régimen iraní continúa pudiendo difundir "propaganda islamista para incitar actos terroristas".

Aquel es un punto que destacan los expertos: más allá de cómo avance el frente en Medio Oriente, la amenaza en casa seguirá latente. "Inclusive si se llega a dar una transición como la que quiere el presidente hacia un Irán aliado, todavía tendríamos el ecosistema criminal creado por la teocracia de los ayatolás", explicó el experto en seguridad y defensa Hugo Achá en una conversación con Voz News.

"Entramado", explica, que incluye a naciones como Rusia y China, y grupos armados como Hamás y Hezbolá. Y que "hizo que tuviéramos a operativos como el que fuera recientemente condenado por intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos".

"Sin duda un Irán gobernado por un Gobierno alineado sería un alivio, pero no anularía la amenaza que Occidente dejó nutrir en el corazón de Irán durante décadas", añade Achá. La amenaza de "este régimen brutal y sus tentáculos de todo el mundo".