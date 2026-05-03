Los estados republicanos son los mejores para formar familia

Publicado por Williams Perdomo 3 de mayo, 2026

Al formar una familia fuerte y estable, las personas tienen más probabilidades de alcanzar el sueño americano. Además, este sueño goza de mejor salud en los estados y comunidades donde las familias prosperan.

En ese sentido, el Índice de Estructura Familiar de 2026 publicado recientemente por el Centro para la Virtud Cristiana, explicó que el declive de los matrimonios y la desintegración familiar están perjudicando a los estados predominantemente demócratas, mientras que los estados republicanos prosperan con una mayor movilidad económica, educación y menores índices de delincuencia.

Asimismo, los datos muestran que en los últimos años el país ha registrado una disminución en su puntuación del Índice de Estructura Familiar (IEF). Este índice toma como referencia el año 2000, cuando Estados Unidos alcanzaba un valor de 100, con un 64 % de adultos en edad productiva casados, un 68 % de adolescentes viviendo con ambos padres casados y una tasa de fecundidad total de 2,05 hijos por mujer.

En 2010, Estados Unidos obtuvo una puntuación FSI de 92,8 lo que representa un descenso del 7,2 % con respecto al inicio del milenio. En 2024, la puntuación FSI de Estados Unidos había caído a 87,3.

El informe detalló que la estructura familiar es actualmente más fuerte en los estados de las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras (por ejemplo, Utah y Dakota del Sur). Estas regiones suelen tener mayores tasas de matrimonio y mayor fertilidad.

Estados más favorables para las familias Además, el estudio resaltó que las familias casadas se están mudando de estados con altos costos y una tendencia a la baja en los matrimonios (como Nueva York, Illinois y Hawái) hacia estados con entornos más favorables a la familia, impuestos más bajos y viviendas asequibles (como Carolina del Sur, Florida y Misisipi).

El análisis también concluyó que el alto costo de la vivienda es un importante obstáculo para tener hijos y formar familia. En estados como California y Hawái, donde las viviendas cuestan entre 9 y 10 veces el salario medio, las tasas de fertilidad son significativamente más bajas.

Similar son los datos sobre la educación. Los estados con mayores niveles de educación universitaria (como Nueva Jersey o Washington) tienden a tener familias más estables porque la educación suele conducir a empleos mejor remunerados y más estables que reducen el estrés familiar.

¿Ser cristiano influye en la formación de familia?

El informe reveló que la asistencia frecuente a servicios religiosos explica el 57% de la variación en las tasas de fertilidad entre los estados. Los estados con alta asistencia religiosa, como Utah y Mississippi, tienen tasas de natalidad mucho más altas que los estados menos religiosos, como Vermont o Massachusetts.