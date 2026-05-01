Rubio pone en duda el apoyo de EEUU al reclamo argentino sobre las Malvinas: “La gente se está emocionando demasiado”

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 30 de abril, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha intentado calmar las aguas tras la crisis diplomática desatada por la filtración de un memorando interno sobre las Islas Malvinas (Falklands).

En una entrevista exclusiva concedida a The Telegraph, el máximo diplomático estadounidense calificó el incidente como una reacción exagerada ante un documento sin carácter oficial.

La controversia surgió tras filtrarse un cable, presuntamente redactado por un funcionario de nivel inferior, que sugería retirar el apoyo estadounidense a la postura británica sobre las islas. Según el documento, esto sería un castigo para los aliados que no respaldaron las acciones militares en Irán.

“Fue solo un correo electrónico. La gente se está emocionando demasiado por un correo electrónico. Fue solo un correo electrónico con algunas ideas”, declaró Rubio a The Telegraph. Con estas palabras, el secretario de Estado minimizó la posibilidad de que Washington respalde formalmente el reclamo de soberanía argentino.

Presión a los aliados y el conflicto con Irán

El memorando filtrado el pasado viernes planteaba una reevaluación del apoyo diplomático a las "posesiones imperiales" europeas de larga data. Esta medida se consideró como una opción política para presionar a las naciones que se han mostrado reacias a colaborar en el conflicto de Oriente Medio.

Además de Gran Bretaña, el correo mencionaba a España como un aliado "difícil". El documento sugería suspender a Madrid de roles importantes dentro de la OTAN debido a su negativa a permitir el uso de bases aéreas o derechos de sobrevuelo para la guerra contra Irán.

El presidente Donald Trump ha criticado repetidamente a los miembros de la OTAN por su falta de asistencia. Entre sus quejas destaca la negativa británica de enviar su armada para ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz.

Asimismo, el primer ministro británico, Sir Keir Starmer, ha chocado con la administración Trump tras denegar el uso de la base militar de Diego García para ataques iniciales.

La reacción de Argentina y la neutralidad de Washington

A pesar de que Rubio restó importancia al asunto, las reacciones en Argentina no se hicieron esperar. El presidente Javier Milei, aliado cercano de Trump, reafirmó el viernes que “las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas”.

No obstante, The Telegraph reveló que Milei ha cancelado sus planes de reunirse con Starmer en Gran Bretaña por problemas de agenda.

La vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, adoptó una postura más dura al sugerir que los isleños deberían regresar a Inglaterra. “Los Kelpers son ingleses que viven en territorio argentino; ellos no son parte de la discusión. Si se sienten ingleses, deberían regresar a los miles de kilómetros de distancia donde está su país”, sentenció Villarruel.

Pese a la retórica, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reafirmó este jueves que su postura oficial no ha cambiado.

“Nuestra posición sobre las islas sigue siendo de neutralidad. Reconocemos las reclamaciones de soberanía en conflicto entre Argentina y el Reino Unido”, declaró un portavoz. Washington continúa reconociendo la administración de facto del Reino Unido, pero sin tomar partido en la disputa de fondo.