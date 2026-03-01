Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Austin: El FBI investiga como "acto terrorista" el tiroteo masivo que se saldó con tres muertos y 14 heridos

Un individuo, que fue abatido por agentes de policía, abrió fuego en una conocida cervecería de la localidad texana. Tres de las víctimas se encuentran en estado crítico.

Imagen de archivo del FBI

Imagen de archivo del FBIAP/Cordon Press.

Israel Duro
Publicado por
Israel Duro

El tiroteo ocurrido durante la noche en un bar de Austin, Texas, podría ser un "acto de terrorismo", dijo el FBI el domingo, sobre el ataque que dejó dos personas y el agresor muertos, además de 14 heridos.

"Todavía es demasiado pronto en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicios relacionados con el sujeto y con su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo", declaró en rueda de prensa el agente especial del FBI Alex Doran.

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", dijo Doran a periodistas.

Recomendaciones

tracking