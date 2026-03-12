El FBI lanza una advertencia: Irán aspiró a atacar California con drones en represalia por la guerra

Publicado por Diane Hernández 12 de marzo, 2026

El FBI pidió a los departamentos de policía de California que estuvieran en alerta, ya que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses de los últimos días. La advertencia estaba relacionada con posibles lanzamientos de drones a la costa oeste, según un reporte de ABC News.

De acuerdo a la alerta revisada por el medio, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California.

La información distribuida a finales de febrero no dejaba claro el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque.

La advertencia del FBI se produjo justo antes de que la Administración Trump lanzara su ofensiva, en conjunto con Israel, contra la República Islámica. Luego de esto, objetivos en todo Oriente Medio han sido blancos de ataques con drones de Irán.

Un alto funcionario policial dijo al medio que se cree que el bombardeo de 12 días ha degradado severamente las capacidades de Irán para llevar a cabo tal ataque. En tanto, la portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles se negó a hacer comentarios y la Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre el tema.

"Nivel elevado de preparación" ante cualquier contingencia

"La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades", comentó la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el tema de los posibles ataques con drones.

Por su parte, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles dijo a ABC News que "a la luz de los acontecimientos mundiales actuales" está manteniendo un "nivel elevado de preparación".

"Por precaución y en reconocimiento a las actuales observancias religiosas, el Departamento ha continuado incrementando las patrullas alrededor de lugares de culto, instituciones culturales y otros lugares destacados en todo el condado", agregó el departamento en un comunicado.

Los oficiales han revisado proactivamente los planes de despliegue, mejorado la coordinación con las estaciones de patrulla y han asegurado los recursos adicionales disponibles en caso de que sean necesarios, explicaron.