El FBI lanza una advertencia: Irán aspiró a atacar California con drones en represalia por la guerra
La advertencia del FBI se produjo justo antes de que la Administración Trump lanzara su ofensiva, en conjunto con Israel, contra la República Islámica. Luego de esto, objetivos en todo Oriente Medio han sido blancos de ataques con drones iraníes.
El FBI pidió a los departamentos de policía de California que estuvieran en alerta, ya que Irán podría tomar represalias por los ataques estadounidenses de los últimos días. La advertencia estaba relacionada con posibles lanzamientos de drones a la costa oeste, según un reporte de ABC News.
De acuerdo a la alerta revisada por el medio, a principios de febrero de 2026, Irán supuestamente pretendía llevar a cabo un ataque sorpresa con vehículos aéreos no tripulados desde una embarcación no identificada frente a las costas de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no especificados en California.
La información distribuida a finales de febrero no dejaba claro el momento, el método, el objetivo ni los autores de este presunto ataque.
La advertencia del FBI se produjo justo antes de que la Administración Trump lanzara su ofensiva, en conjunto con Israel, contra la República Islámica. Luego de esto, objetivos en todo Oriente Medio han sido blancos de ataques con drones de Irán.
Un alto funcionario policial dijo al medio que se cree que el bombardeo de 12 días ha degradado severamente las capacidades de Irán para llevar a cabo tal ataque. En tanto, la portavoz de la oficina del FBI en Los Ángeles se negó a hacer comentarios y la Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre el tema.
"Nivel elevado de preparación" ante cualquier contingencia
"La Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador está trabajando activamente con funcionarios de seguridad estatales, locales y federales para proteger a nuestras comunidades", comentó la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el tema de los posibles ataques con drones.
Por su parte, el Departamento del Sheriff de Los Ángeles dijo a ABC News que "a la luz de los acontecimientos mundiales actuales" está manteniendo un "nivel elevado de preparación".
">
In light of current global events, the Department remains at an elevated level of readiness and is maintaining increased vigilance as we continue to protect our residents of Los Angeles County. We are working closely with our federal and local law enforcement partners to share… pic.twitter.com/9M7ggNKYfT— LA County Sheriffs (@LASDHQ) March 11, 2026
"Por precaución y en reconocimiento a las actuales observancias religiosas, el Departamento ha continuado incrementando las patrullas alrededor de lugares de culto, instituciones culturales y otros lugares destacados en todo el condado", agregó el departamento en un comunicado.
Los oficiales han revisado proactivamente los planes de despliegue, mejorado la coordinación con las estaciones de patrulla y han asegurado los recursos adicionales disponibles en caso de que sean necesarios, explicaron.
Preocupación entre los funcionarios de inteligencia
Otro informe no corroborado por el medio sugirió que líderes de estas organizaciones criminales habían autorizado ataques con drones cargados de explosivos contra fuerzas del orden y personal militar estadounidense a lo largo de la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, según un boletín de septiembre de 2025.
Hasta el momento no existen precedentes de este tipo de ataque contra personal o intereses estadounidenses dentro del país. Durante décadas, los cárteles han evitado acciones que generen atención o respuestas indeseadas de las autoridades estadounidenses.