Punto ciego: los medios de comunicación amplificaron la narrativa de la supremacía blanca mientras el SPLC financiaba al organizador de Charlottesville

A raíz de la manifestación de Charlottesville en agosto de 2017, los medios se apoyaron en expertos del Southern Poverty Law Center para explicar un aparente aumento de la supremacía blanca en Estados Unidos tras la elección de Donald Trump.

Pero, mientras los expertos del SPLC ayudaban a los medios a entender el problema de racismo de Estados Unidos tras la concentración, supuestamente estaba financiando a un organizador del evento, miembro de un grupo racista propenso al extremismo. Al mismo tiempo, el mitin de Charlottesville lanzó la credibilidad del SPLC a nuevas cotas e impulsó su recaudación de fondos.

A lo largo de la última década, el SPLC también financió de forma encubierta a miembros de grupos racistas propensos al extremismo, como las Naciones Arias, el Ku Klux Klan y el Partido Nacional Socialista de América, según alegaron los fiscales federales en una reciente acusación, en la que se imputaban a la organización11 cargos de fraude bancario y electrónico y conspiración para cometer blanqueo de capitales. En total, alegan que SPLC funcionalizó más de 3 millones de dólares entre 2014 y 2023 a individuos asociados con estos y otros grupos similares.

La concentración "Unite the Right" en Charlottesville, Virginia, fue una piedra de toque cultural importante en la primera administración Trump que lanzó un resurgimiento de la preocupación, especialmente en los medios de comunicación, sobre el extremismo de derechas y los grupos racistas.

La concentración, que se produjo en medio de la polémica por la retirada de monumentos confederados por parte de los gobiernos locales, tuvo lugar el 11 y 12 de agosto de 2017, a pocos meses del primer mandato de Donald Trump. Al menos 30 personas resultaron heridas cuando los manifestantes se enfrentaron a los contramanifestantes y una persona murió atropellada por un motorista a unos 800 metros de las protestas.

El presidente se enfrentó a duras críticas de la izquierda por no responder inmediatamente al incidente y más tarde por decir que había "gente muy buena, en ambos lados", aunque dejó claro que se refería a los de ambos lados del debate sobre la retirada de estatuas históricas.

"Están cambiando la historia. Estás cambiando la cultura", dijo Trump. "Y tuvisteis gente -y no estoy hablando de los neonazis y los nacionalistas blancos- porque deberían ser condenados totalmente. Pero había mucha gente en ese grupo que no eran neonazis ni nacionalistas blancos. ¿De acuerdo? Y la prensa los ha tratado de forma absolutamente injusta".

El mitin se convirtió incluso en una de las justificaciones centrales de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020.

"En ese momento, supe que la amenaza a esta nación no se parecía a ninguna otra que hubiera visto en mi vida", dijo Biden en su vídeo de 2019 en el que anunciaba su candidatura a la presidencia. Pasó la campaña diciendo con frecuencia que "la democracia está en juego" y advirtiendo de que el entonces presidente Trump quería acabar con ella.

En la acusación de la semana pasada, los fiscales alegan que SPLC supuestamente dirigió una fuente para promover la manifestación "Unite the Right" de Charlottesville y coordinar el transporte para los asistentes - sólo para más tarde utilizar ese mismo evento como gancho de recaudación de fondos para advertir a los donantes sobre la creciente amenaza del extremismo.

La fuente, identificada como "F-37" en el escrito de acusación, formaba parte del "grupo de chat de liderazgo online que planificó" el evento de agosto de 2017.

"[F-37] asistió al evento bajo la dirección del SPLC. F-37 hizo publicaciones racistas bajo la supervisión del SPLC y ayudó a coordinar el transporte al evento de varios asistentes. Entre 2015 y 2023, el SPLC pagó en secreto a F-37 más de 270.000 dólares", reza la acusación.

Sin embargo, a pesar de financiar directamente a uno de los organizadores del incidente, SPLC desplegó a su entonces directora de inteligencia Heidi Beirich para comentar el supuesto auge de la supremacía blanca en Estados Unidos.

"Desde la era de la supremacía blanca formal -justo antes de la Ley de Derechos Civiles, cuando acabamos con la segregación [legal]-, desde entonces, ésta es la época más avivada que hemos visto del movimiento supremacista blanco", declaró Beirich a ABC News pocos días después del mitin.

Por otra parte, declaró a CBS News que "en todos nuestros años de seguimiento, nunca habíamos visto tantos grupos [de odio]... "Nunca habíamos visto que sus ideas penetraran en la corriente dominante de la forma en que lo están haciendo. Diría que la mayoría de los estadounidenses no se dan cuenta de la cantidad que hay".

Los medios de comunicación seguirían confiando en Beirich del SPLC durante años. En entrevistas posteriores al año siguiente, culpó directamente al presidente Trump del supuesto aumento de la supremacía blanca y afirmó que sus comentarios tras el mitin y sus políticas envalentonaron a los extremistas.

"Este ha sido un año en el que ha aumentado la división y el fanatismo, particularmente en la corriente principal de la vida estadounidense", dijo Beirich a la prensa en febrero de 2018. "Se ha producido un envalentonamiento sustancial de la derecha radical y eso se debe en gran medida a las acciones del presidente Trump, que ha tuiteado materiales de odio y ha restado importancia a la amenaza que suponen los grupos de odio para nuestra sociedad."

En una entrevista con NPR ese mismo año, cerca del aniversario de Charlottesville, Beirich dijo que las "políticas antiinmigrantes" del presidente, como la "prohibición musulmana", han contribuido al florecimiento de la supremacía blanca.

Beirich no respondió a una solicitud de comentarios de Just the News enviada a su nueva organización, el Proyecto Global contra el Odio y el Extremismo.

CBS News, The Washington Post y NPR no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre sus artículos citando a Beirich.

Durante décadas, el SPLC se ha posicionado como el principal organismo de vigilancia del país, que mantiene un controvertido "Mapa del odio" que ha ido etiquetando cada vez más a organizaciones conservadoras benignas y a grupos religiosos como grupos de odio.

El DOJ alega que el SPLC utilizó una red de empresas fantasma -con nombres como "Center Investigative Agency" y "Fox Photography"- para disfrazar pagos a individuos asociados con esos grupos.

Aunque el SPLC afirma que se trataba de pagos legítimos a informadores encubiertos para vigilar las amenazas, el FBI y el DOJ alegan que los fondos se utilizaron para garantizar que el "odio" siguiera siendo lo suficientemente visible como para justificar la misión y el propósito del SPLC.

El reciente éxito financiero del grupo puede atribuirse probablemente a las afirmaciones de la creciente supremacía blanca que había ofrecido. Las donaciones del SPLC aumentaron tras la manifestación de Charlottesville y sus registros financieros más recientes muestran que el grupo tiene mucho dinero, presumiendo de casi 790 millones de dólares en activos netos.

La organización informó de un gran aumento de los ingresos tras la manifestación de Charlottesville en particular. En 2016, un año antes, SPLC informó de activos netos y donaciones públicas por valor de 51 millones de dólares. Al año siguiente, en octubre de 2017, SPLC informó de 133 millones de dólares. Este rápido cambio fue impulsado en parte por las contribuciones de figuras públicas como George Clooney y el CEO de Apple, Tim Cook, informó Fox News Digital.

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