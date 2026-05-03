Una de las remontadas más épicas de la historia de la NBA: los 76ers sentencian a los Celtics

Tyrese Maxey y Joel Embiid, de los Philadelphia 76ers. Imagen de archivo ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 3 de mayo, 2026

Se avecina un terremoto en Massachusetts. Los Philadelphia 76ers protagonizaron una de las remontadas más épicas de la historia de la NBA al eliminar a los Boston Celtics en el séptimo juego de la primera ronda de los Playoffs 2025-2026.

En el séptimo y decisivo juego, los 76ers -que llegaron a ir por debajo en la serie por 3-1- consumaron su remontada al vencer en el TD Garden de Boston (100-109) y avanzar a las semifinales de la Conferencia Este con un global de 4-3.

Además, Philadelphia -que se medirá a los New York Knicks en la siguiente ronda de los Playoffs de la NBA- logra por fin vengarse de una franquicia que le eliminó en tres ocasiones en la última década (2018, 2020 y 2023).

El regreso de Embiid, determinante

La remontada de los 76ers tiene un claro protagonista: Joe Embiid. El pívot estadounidense -aunque nacido en Camerún- apuró para llegar al tramo decisivo del curso 2025-2026 tras un año marcado por las lesiones -tan solo pudo disputar 38 juegos en la temporada regular-.

El regreso de Embiid fue determinante para decantar la balanza hacia el lado de los 76ers, tal y como reconocieron sus rivales. En el último juego, la estrella de la franquicia de Pensilvania plasmó un colosal doble-doble (34 puntos y 12 rebotes).

"Lo que ha cambiado en esta serie es el regreso de Joel Embiid. El equipo se transforma por completo con él", dijo el director técnico de los Celtics, Joe Mazzulla.

En este último enfrentamiento, Tyrese Maxey ejerció de compañero de armas de Embiid. registrando también un doble-doble (30 puntos y 11 rebotes), mientras que V. J. Edgecombe dejó escritos 23 puntos.

Lo que también pudo ser determinante fue la ausencia de Jayson Tatum. Sin su estrella sobre el parqué, los Celtics tuvieron a Jaylen Brown como hombre más destacado (33 puntos).