Identifican al hombre que presuntamente irrumpió en una sinagoga de Michigan en un auto lleno de explosivos

Publicado por Natalia Mittelstadt / Misty Severi 13 de marzo, 2026

Una persona resultó herida el jueves después de que un hombre empotrara su coche contra una sinagoga en Míchigan, y el sospechoso fue hallado muerto en su vehículo, según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Las autoridades identificaron al conductor sospechoso como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, un ciudadano naturalizado nacido en Líbano que llegó a Estados Unidos en 2011 con un visado de inmigrante como cónyuge de un ciudadano estadounidense.

Ni los niños ni el personal resultaron heridos en el incidente en el Templo Israel de West Bloomfield, pero uno de los guardias de seguridad fue trasladado al hospital tras ser atropellado por el vehículo, dijo Bouchard, informó la CNN. Se espera que el guardia se recupere.

Según las autoridades, otros 30 agentes de las fuerzas del orden han sido atendidos por inhalación de humo después de que el vehículo se incendiara tras el choque.

Hasta el momento no se ha informado del motivo del incidente, aunque el FBI ha descrito el choque como un "acto selectivo de violencia contra la comunidad judía."

Bouchard dijo que el sospechoso condujo a través de las puertas del edificio y por el pasillo, y que las autoridades creen que sólo había una persona en el coche. También señaló que los agentes de seguridad vieron al sospechoso y se enfrentaron a él a tiros.

Múltiples funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron al medio de comunicación que los equipos de emergencia encontraron lo que parecía ser una gran cantidad de explosivos en la parte trasera del vehículo.

La fiscal general Pam Bondi publicó en X que agentes del FBI y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estaban "en el lugar ayudando a las autoridades locales en la sinagoga Temple Israel".

El Departamento de Policía de West Bloomfield instó a los residentes a evitar la zona, citando una "situación activa", informó el Detroit Free Press.

El Segundo Distrito de la Policía Estatal de Michigan dijo que los agentes están aumentando las patrullas en otros lugares de culto en el distrito.

Según su página web, el Templo Israel es la sinagoga reformista más grande de Estados Unidos.

West Bloomfield High School, West Bloomfield Middle School, Doherty Elementary School y Bloomfield Hills Schools están actualmente en modo seguro, CBS News informó.

La Federación Judía de Detroit instó a todas las organizaciones judías a entrar en "protocolo de cierre patronal."

