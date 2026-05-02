“No eres una buena persona”: Bill Maher arremete contra quienes lamentan que Trump no fuera asesinado en el Hilton de Washington DC

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 2 de mayo, 2026

El presentador Bill Maher utilizó su espacio en HBO el viernes para condenar enérgicamente a los sectores radicales que expresaron decepción porque el presidente Donald Trump salió ileso del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

El incidente en el Hilton de Washington DC, que aparentemente tenía como objetivo a funcionarios de la administración, ha reavivado el debate sobre las consecuencias de la retórica política incendiaria en el país.

Maher, conocido por su postura liberal, no ocultó su desprecio por quienes desearon un desenlace fatal en el atentado. “Si eres una de esas personas —y hay muchas en este país— que vio eso y se sintió decepcionada de que el presidente no fuera asesinado… no eres una buena persona. Ni una persona inteligente”, sentenció el comediante durante su monólogo.

El peligro de la etiqueta “Hitler”

A pesar de ser un crítico ferviente de la gestión de Trump, Maher advirtió sobre la peligrosidad de las etiquetas extremas que, según él, terminan validando la violencia política. El presentador defendió al mandatario de las constantes comparaciones con el dictador nazi que emanan de los sectores más progresistas.

“Ciertamente, Trump a menudo no ha sido bueno, decente o amable”, admitió Maher, para luego añadir de forma tajante: “¡Pero él no es Hitler!”. Según su análisis, este tipo de retórica es la que empuja a individuos radicalizados a considerar el magnicidio como una opción necesaria.

“Esa es la mentalidad que tienen”, dijo Maher en su programa.

“MAGA no va a morir”

El comediante también denunció la normalización de la violencia en el discurso público, señalando que el problema de la agresividad verbal ahora afecta a ambos lados del espectro político.

Para Maher, creer que la muerte de un líder resolvería las tensiones actuales es una falta de comprensión sobre la naturaleza del movimiento que respalda al presidente.

“¿Crees que eso va a resolver el problema?... ¡MAGA no va a morir!”, afirmó, refiriéndose a la base de seguidores del mandatario. El humorista argumentó que la violencia solo polarizaría más a la nación y que las vías institucionales y electorales son las únicas legítimas.

“No creo que seas una buena persona, no querría ser la persona que piensa de esa manera. Además, simplemente no es inteligente”, concluyó respecto a quienes lamentan la supervivencia de un rival político.