Una semana de éxito para el speaker Johnson

1 de mayo, 2026

El speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha mostrado una vez más sus habilidades extraordinarias para manejar un Congreso altamente complicado. El lunes pasado los titulares de los principales medios hablaban de la semana tormentosa que tendría que navegar el líder de los republicanos, sin embargo, Johnson convirtió lo que se veía como una semana caótica en una racha de triunfos.

El logro más grande es sin duda el fin del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que había durado más de dos meses y se había convertido en el más largo en la historia del DHS. Johnson logró separar el financiamiento en dos partes, sobrepasando así el obstáculo que habían puesto lo demócratas al negarse a financiar a ICE y a la patrulla fronteriza. Además condujo la votación en el momento en el que ya se había logrado el apoyo suficiente, logrando que fuera aprobada rápidamente y sin eternas y repetitivas votaciones.

El speaker consiguió una estrategia escalonada, en la que primero aseguró la reapertura de funciones críticas del DHS; áreas que ya se estaban quedando sin recursos. En segundo lugar, obtuvo la aprobación de la resolución presupuestaria, logrando por separado preparar el terreno legislativo para negociar el financiamiento de ICE y la patrulla fronteriza, sin la necesidad de votos demócratas en el Senado.

Por un lado, la Cámara aprobó el proyecto de ley para reabrir y financiar parcialmente el Departamento de Seguridad Nacional. El acuerdo incluye financiamiento para agencias consideradas esenciales, como la TSA, FEMA, la Guardia Costera y el Servicio Secreto, que ya estaban a punto de quedarse sin recursos. El proyecto dejó fuera de financiamiento inmediato a ICE y a la Patrulla Fronteriza, que son los puntos en los que los demócratas no quieren apoyar a los republicanos.

Para lograr el financiamiento de ICE y a la Patrulla Fronteriza, con mayoría simple y sin el voto demócrata, la Cámara aprobó una resolución presupuestaria, que no asigna dinero directamente, sino que establece el marco general del gasto federal para el año fiscal. Al sacarse adelante a través del proceso de reconciliación presupuestaria los republicanos logran sobrepasar el obstáculo que significaba la falta de apoyo demócrata.

Además del fin del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, el speaker Johnson logró la aprobación de la renovación de la Sección 702 de la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), considerada una importante herramienta de inteligencia para Estados Unidos, ya que permite al Gobierno recopilar comunicaciones electrónicas de extranjeros ubicados fuera del país, esto sin necesidad de una orden judicial individual. Esta capacidad es fundamental para prevenir amenazas de terrorismo, espionaje o ataques cibernéticos, y en medio de la guerra con Irán, y todas las amenazas en materia de seguridad nacional que enfrenta el país, esta aprobación era indispensable.

Sin embargo, a pesar del momento y la importancia de renovar urgentemente la Sección 702 de la FISA, había un debate al respecto, e incluso dudas entre algunos republicanos, ya que estas recopilaciones de comunicaciones pueden incluir de forma “incidental” conversaciones de ciudadanos americanos, lo que ha despertado dudas en algunos congresistas sobre sobre privacidad y posibles abusos. Sin embargo, Johnson logró el apoyo necesario en los dos partidos.

Una semana más en la que el speaker, sin mayor show, ni grandes enfrentamientos, casi que de un manera silenciosa, logró convertir lo que algunos creían una semana caótica, en una racha de triunfos.