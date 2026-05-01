La presidente de la conferencia republicana de la Cámara: “Los republicanos nos comprometemos a no subir los impuestos porque creemos en el individuo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 1 de mayo, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó a la presidente de la conferencia republicana de la cámara de representantes, Lisa McClain, con quien conversó sobre el impacto de las pequeñas empresas en el país y los respaldos legislativos que estas necesitan para seguir prosperando. Durante la entrevista, también se mencionó que una parte importante de dichas empresas son hispanas, y detallaron lo mucho en que estas han estado contribuyendo significativamente al crecimiento de Estados Unidos.

“Los republicanos otorgaron muchos incentivos a los empleadores y a los pequeños empresarios con sus inversiones en I+D, sus depreciaciones y simplemente asegurándose de que no se les aumentaran los impuestos. Porque les recuerdo: todos y cada uno de los demócratas votaron para subir los impuestos a los pequeños empresarios y a sus empleados. […] Creo que lo más importante que hicimos los republicanos en los recortes de impuestos para las familias trabajadoras fue hacerlos permanentes, porque lo que un pequeño empresario quiere saber es que las cosas no van a cambiar, que serán consistentes y estables. Ahora, sé que los demócratas van a salir a luchar para subir sus impuestos, pero los republicanos estamos comprometidos a no hacerlo porque creemos que el individuo y el pequeño empresario administran mejor su dinero que el gobierno federal”, dijo McClain.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.