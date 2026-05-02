Rick Scott asegura que Delcy Rodríguez “es despreciable” y exige elecciones libres en Venezuela

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 2 de mayo, 2026

El senador Rick Scott (R-FL) lanzó una dura crítica contra el liderazgo de Delcy Rodríguez en Venezuela, rechazando concederle cualquier reconocimiento como mandataria legítima.

En declaraciones recientes, el legislador por Florida calificó a Rodríguez como una figura oscura y vinculada directamente a las estructuras criminales que han asfixiado al país sudamericano durante años.

Para Scott, la actual titular del poder interino en Caracas no representa una transición democrática, sino una continuación de las tácticas represivas del antiguo régimen. "Ella no es la presidenta. Es la jefa de un cartel, eso es lo que es. Es despreciable", sentenció el senador.

El senador republicano enfatizó que el pasado de Rodríguez en el aparato estatal de Nicolás Maduro la descalifica para liderar cualquier proceso de normalización. Según Scott, su participación en las estructuras de poder del chavismo la hace cómplice de las violaciones sistémicas a los derechos humanos documentadas en el país.

"Ella fue parte del régimen de Maduro. Fue parte de las cámaras de tortura. Fue parte de lo que les hicieron a los presos políticos", afirmó Scott, subrayando que existen numerosas evidencias sobre su rol en la maquinaria de represión.

El senador insistió en que el cese de la persecución es una condición innegociable para cualquier avance hacia la democracia.

Desde su perspectiva, la estabilidad de Venezuela y su capacidad para atraer inversiones dependen exclusivamente de un cambio de liderazgo mediante el voto popular. El legislador argumentó que, bajo el mando de Rodríguez, el país no podrá consolidarse como un aliado confiable para los Estados Unidos.

"Todos los presos políticos tienen que ser liberados. Tiene que detenerse la opresión y tenemos que tener una elección pronto", exigió el senador.

Scott concluyó que el futuro de Venezuela debe ser decidido por sus ciudadanos a través de procesos "libres y justos". Según su visión, ante una opción democrática, el pueblo venezolano rechazará a quienes han utilizado el poder para encarcelar a la disidencia.

"Creo que elegirán a alguien que realmente se preocupe por ellos, no a alguien que los metió en prisión debido a sus opiniones políticas", señaló el legislador.