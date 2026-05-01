Trump considera retirar tropas de Italia y España en medio de tensiones con la OTAN

Publicado por Luis Francisco Orozco 30 de abril, 2026

El presidente Donald Trump indicó este jueves que podría considerar la retirada de tropas estadounidenses tanto de Italia como de España, apenas un día después de revelar que su administración se encuentra evaluando la posibilidad de reducir considerablemente las fuerzas estacionadas en Alemania. Al ser preguntado directamente sobre la posibilidad de retirar tropas de ambos países del sur de Europa, Trump respondió: “Sí, probablemente”, antes de añadir: “¿Por qué no debería hacerlo?”

El presidente continuó criticando a ambos países, afirmando: “Italia no nos ha ayudado en nada, y España ha sido horrible, absolutamente horrible”. Sus comentarios se producen en medio de crecientes tensiones con el gobierno socialista del presidente español Pedro Sánchez, después de que previamente amenazara con imponer un embargo comercial total a España cuando el país se negó a permitir el uso de sus bases para operaciones vinculadas a ataques contra Irán.

Además de España e Italia, Trump también arremetió contra los miembros de la OTAN, acusando a los aliados de no desplegar fuerzas navales para ayudar a asegurar el Estrecho de Ormuz tras su cierre al comercio marítimo global luego de la guerra que su administración ha emprendido junto a Israel contra Irán. Asimismo, el mandatario republicano sugirió que Washington podría reconsiderar seriamente su participación en la alianza.

En el caso de Alemania, el presidente estadounidense puso al gobierno de dicha nación en el punto de mira el pasado miércoles, luego de declarar a través de su cuenta oficial de Truth Social que su administración se encontraba evaluando una reducción de sus tropas en dicho país, en lo que algunos analistas interpretaron como una represalia directa contra el canciller alemán Friedrich Merz tras varios días de intercambios.

"Estamos estudiando y revisando la posible reducción de tropas en Alemania", escribió Trump, añadiendo que tomará una decisión "en el próximo corto período de tiempo”. No precisó cifras ni plazos concretos, pero en Alemania hay 36.000 militares estadounidenses estacionados, más que en cualquier otro país europeo.