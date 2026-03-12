Virginia: un tiroteo en la Universidad Old Dominion deja dos heridos y un sospechoso muerto

Publicado por Carlos Dominguez 12 de marzo, 2026

Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad ubicada en Norfolk, Virginia, donde el atacante murió, según informó la institución.

El incidente ocurrió en la Universidad Old Dominion (ODU), dentro de Constant Hall, un edificio académico que alberga programas de la Facultad de Negocios. Según medios locales como 13News Now (WVEC), el atacante abrió fuego alrededor de las 10:49 a. m., hiriendo a dos personas que fueron trasladadas al hospital en estado crítico.

La institución señaló que la policía y los equipos de emergencia "actuaron de inmediato" y que "el atacante murió".

Las clases quedaron canceladas por el resto de la jornada.

NOTICIA EN DESARROLLO