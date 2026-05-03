Desaparecen dos militares estadounidenses en Marruecos tras acabar un entrenamiento

Publicado por Alejandro Baños 3 de mayo, 2026

Dos soldados estadounidenses integrantes de la operación African Lion 2026 desaparecieron en Marruecos después de realizar unos entrenamientos.

El Comando de África de los Estados Unidos (AFRICOM) informó de que la desaparición de estos dos miembros de las Fuerzas Armadas se produjo el 2 de mayo cerca del campo de entrenamiento Cap Draa, ubicado en la ciudad de Tan-Tan.

"Dos militares estadounidenses que participaban en el ejercicio African Lion 2026 fueron dados por desaparecidos cerca de la zona de entrenamiento de Cap Draa, próxima a la ciudad de Tan-Tan, Marruecos, el 2 de mayo de 2026", indicó el AFRICOM en un comunicado.

El protocolo de búsqueda y rescate se activó y se inició una investigación, agregó el AFRICOM.