Minnesota: un exinvestigador denuncia el intento de encubrimiento de fraude y señala a Tim Walz

Publicado por Diane Hernández 30 de abril, 2026

Un exinvestigador del estado de Minnesota denunció ante legisladores que funcionarios públicos intentaron ocultar pruebas de fraude en programas de asistencia para el cuidado infantil, en un caso que ha intensificado la presión política sobre el gobernador Tim Walz.

Se trata de Jay Swanson, exagente del Departamento de Seguridad Nacional, quien testificó esta semana en una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Minnesota. Según su declaración citada por el New York Post, sus superiores en el Departamento de Servicios Humanos del estado (DHS estatal) intentaron intimidarlo para modificar o eliminar conclusiones clave sobre irregularidades detectadas en el sistema de subsidios para guarderías.

Acusaciones de presión e intimidación

Swanson afirmó que, durante una investigación legislativa en 2018, un funcionario le ordenó retirar parte de la información que había recopilado sobre fraude.

"Creía que lo que me estaban pidiendo hacer era ilegal", declaró el exinvestigador durante la audiencia.

Además, aseguró que posteriormente él y otros miembros de su unidad fueron objeto de acoso y presión interna para desacreditar sus hallazgos. Según su testimonio, el propio departamento habría destinado unos 90.000 dólares a contratar una consultora externa sin experiencia en investigaciones de fraude para cuestionar la validez de sus conclusiones.

Fraude conocido y redes organizadas

Entre los aspectos más polémicos de su declaración, Swanson sostuvo que era "de conocimiento público" en comunidades de refugiados somalíes en África Oriental que Minnesota era un lugar favorable para cometer fraude en programas de cuidado infantil.

Según explicó, algunos sospechosos consideraban que en el estado era más fácil ejecutar estas estafas y obtener mayores beneficios económicos en comparación con otros territorios de Estados Unidos.

Investigaciones y antecedentes operativos del FBI, que esta semana

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​Uno de los casos mencionados por Swanson se remonta a 2017, cuando se detectaron irregularidades en un centro infantil en Minneapolis. Su propietario fue posteriormente acusado, se declaró culpable en 2018 y fue condenado a dos años de prisión, además de pagar 1,4 millones de dólares en restitución.

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​Desde 2022, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra 98 personas vinculadas a esquemas similares, de las cuales 64 han sido condenadas. El testimonio coincide con recientes, que esta semana allanó múltiples guarderías en Minnesota como parte de investigaciones por fraude.​Uno de los casos mencionados por Swanson se remonta a 2017, cuando se detectaron irregularidades en un centro infantil en Minneapolis. Su propietario fue posteriormente acusado, se declaró culpable en 2018 y fue condenado a dos años de prisión, además de pagar 1,4 millones de dólares en restitución.​Desde 2022, el Departamento de Justicia ha presentado, de las cuales 64 han sido condenadas.

Críticas políticas y cierre de unidad investigadora

Legisladores republicanos sostienen que la situación empeoró tras la llegada de Walz al poder en 2019. Según denunciaron, la administración estatal habría reducido o eliminado capacidades clave de investigación.

La representante estatal Kristin Robbins afirmó que una oficina con autoridad para investigar fraude y emitir órdenes fue desmantelada, limitando la capacidad de los agentes para actuar.

"Se les dijo que ya no podían realizar investigaciones criminales ni colaborar libremente con otras agencias", señaló durante la audiencia.

La respuesta de Walz

El gobernador Walz defendió recientemente la actuación de su administración, asegurando que el estado ha colaborado activamente en la detección de fraude.

"Si cometes fraude en Minnesota, te atraparán", declaró en la red social X, destacando la cooperación entre agencias estatales y federales.

Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por el director del FBI, Kash Patel, quien atribuyó las operaciones recientes al trabajo de agencias federales. También el secretario del DHS, Markwayne Mullin, criticó la credibilidad del gobernador en este asunto.