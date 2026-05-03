Rubio visitará el Vaticano tras el choque entre Trump y el papa León XIV
El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará esta semana a Italia y al Vaticano. No está previsto que se reúna con el papa León XIV.
El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará esta semana a Roma y a la Ciudad del Vaticano para mantener una reunión con sus homólogos de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani.
También está programado que entable conversaciones con el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.
La visita de Rubio se produce semanas después del confrontamiento dialéctico que tuvieron el presidente Donald Trump y el papa León XIV a raíz de las acciones llevadas a cabo por Washington en el conflicto contra Irán.
Opinión
Prevost vs Trump
Karina Mariani
A pesar de estar cerca del papa León XIV esta semana, Rubio no tiene programado reunirse con el jefe de la Iglesia Católica.