Rubio visitará el Vaticano tras el choque entre Trump y el papa León XIV

León XIV y Marco Rubio, durante un encuentro en mayo de 2025. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará esta semana a Roma y a la Ciudad del Vaticano para mantener una reunión con sus homólogos de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani.

También está programado que entable conversaciones con el ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto.

La visita de Rubio se produce semanas después del confrontamiento dialéctico que tuvieron el presidente Donald Trump y el papa León XIV a raíz de las acciones llevadas a cabo por Washington en el conflicto contra Irán.

A pesar de estar cerca del papa León XIV esta semana, Rubio no tiene programado reunirse con el jefe de la Iglesia Católica.