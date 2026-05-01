El Pentágono llega a acuerdos con empresas líderes en inteligencia artificial

Publicado por Williams Perdomo 1 de mayo, 2026

El Departamento de Guerra informó de que firmó acuerdos con siete de las empresas líderes mundiales en inteligencia artificial de vanguardia: SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services, para desplegar sus capacidades avanzadas de IA en las redes clasificadas del departamento para lo que describió como "uso operativo legítimo".

"Estos acuerdos aceleran la transformación hacia el establecimiento de las fuerzas armadas de Estados Unidos como una fuerza de combate prioritariamente basada en la IA y fortalecerán la capacidad de nuestros combatientes para mantener la superioridad en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la guerra", detalló el departamento en una nota informativa.

En ese sentido, las autoridades detallaron que la integración de capacidades seguras de IA de vanguardia en los entornos de red de Nivel de Impacto 6 (IL6) y Nivel de Impacto 7 (IL7) del departamento optimizará la síntesis de datos, mejorará la comprensión de la situación y potenciará la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos.

"SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft y Amazon Web Services proporcionarán recursos para desplegar sus capacidades en los entornos IL6 e IL7. Este esfuerzo respalda la Estrategia de Aceleración de la IA del Departamento al habilitar nuevas capacidades en sus tres pilares fundamentales: combate, inteligencia y operaciones empresariales", explicó el departamento.