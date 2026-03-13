De Michigan a Virginia: el día en que el terrorismo encontró resistencia en héroes anónimos

Publicado por Carlos Dominguez 13 de marzo, 2026

Este jueves se produjeron dos ataques armados, ambos investigados como actos de terrorismo. En Michigan, Ayman Mohamad Ghazali embistió su camioneta contra la sinagoga Temple Israel, provocó un incendio y abrió fuego dentro del edificio. El equipo de seguridad del templo respondió de inmediato y lo neutralizó en menos de un minuto, evitando víctimas mortales entre los asistentes y los 140 niños del preescolar.

Ese mismo día, en la Universidad Old Dominion (UOD) de Virginia, Mohamed Bailor Jalloh —con antecedentes por intentar apoyar al ISIS— irrumpió en una clase del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC) y disparó, causando la muerte de un instructor y heridas a dos estudiantes. Los propios alumnos de ROTC lograron reducirlo y desarmarlo antes de que llegara la policía.

Las autoridades destacaron que la rápida intervención de civiles entrenados y personal de seguridad impidió que ambos ataques causaran un número mucho mayor de víctimas, en un contexto de creciente preocupación por el antisemitismo y el terrorismo doméstico.

Del ataque al heroísmo: cómo se evitó una masacre en Temple Israel

El atacante, Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano, estrelló su camioneta pickup contra la entrada principal del templo, atravesó los bolardos de seguridad, rompió las puertas y avanzó por un pasillo interior mientras el vehículo se incendiaba.

Llevaba un rifle y, según algunas versiones preliminares, también materiales explosivos. El impacto provocó un incendio que llenó el edificio de un denso humo. Sin embargo, el ataque terminó en menos de un minuto gracias a la rápida y decisiva intervención del equipo de seguridad armado de la sinagoga.

Los oficiales de seguridad del Temple Israel, un equipo entrenado y armado que había participado solo seis semanas antes en un simulacro de "ataque con tirador activo" impartido por el FBI, reaccionaron de inmediato. "Los oficiales de seguridad del templo se enfrentaron al individuo y neutralizaron la amenaza", declaró el jefe Dale Young en una conferencia de prensa.

Los guardias abrieron fuego contra Ghazali cuando intentaba proseguir el ataque dentro del edificio. El equipo de seguridad lo abatió en el acto. "Los oficiales de seguridad se enfrentaron al sospechoso y comenzaron a dispararle", confirmó el sheriff Michael Bouchard. El atacante fue hallado muerto dentro del vehículo o muy cerca de él. No fue la policía externa quien lo detuvo, sino los propios guardias del templo.

Mientras se desarrollaba el tiroteo, el personal docente y administrativo activó los protocolos de "tirador activo" que habían practicado recientemente. Los aproximadamente 140 niños del preescolar, junto con el personal, fueron evacuados de manera ordenada, sin víctimas mortales ni heridos graves entre los civiles. Cerca de 30 miembros de los equipos de emergencia tuvieron que ser hospitalizados únicamente por inhalación de humo.

En declaraciones recogidas por The Times of Israel, la rabina del templo, Jen Lader, afirmó: "Nuestro equipo de seguridad fue increíblemente valiente… neutralizaron al terrorista y salvaron a todo el mundo". En una carta dirigida a la congregación, Temple Israel los describió explícitamente como "nuestro personal de seguridad heroico" y "verdaderos héroes".

Terror en la UOD: los ROTC que frenaron la masacre

Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años, exmiembro de la Guardia Nacional del Ejército de Virginia y condenado en 2016 por intentar apoyar al ISIS —liberado en 2024—, entró en un aula de Constant Hall, en la Facultad de Negocios, donde se impartía una clase del programa Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC). Preguntó si efectivamente era una clase ROTC; al confirmarlo, gritó "Allahu Akbar" y abrió fuego.

El atacante mató inmediatamente al instructor, el teniente coronel Brandon Shah e hirió a dos estudiantes ROTC.

Los cadetes en formación militar reaccionaron de inmediato en un forcejeo cuerpo a cuerpo: lo desarmaron, lo sometieron físicamente y lo neutralizaron fatalmente. Según la agente especial del FBI Dominique Evans, "los estudiantes lo sometieron y lo dejaron sin vida". Reportes de fuentes policiales y del FBI indican que al menos uno de ellos lo apuñaló mortalmente durante la lucha cercana.

La policía universitaria y de Norfolk llegó unos 10 minutos después, pero el tirador ya estaba muerto en el lugar. No fue abatido por disparos policiales; todo lo hicieron los estudiantes sin armas de fuego.

El FBI investiga el caso como acto de terrorismo por el historial de Jalloh. La agente Evans y el director Kash Patel elogiaron a los ROTC como "héroes" por su "valentía extrema" que evitó más muertes.