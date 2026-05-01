Los dos mayores sindicatos de profesores gastaron más de 1.000 millones de dólares en actividad política y promoción desde 2015

Publicado por Just The News 1 de mayo, 2026

(La Plaza del Centro) - Los sindicatos nacionales de maestros han gastado más de mil millones de dólares en actividad política y promoción desde 2015, según un nuevo informe de Defending Education.

Ambos informes, compartidos con The Center Square, encontraron que la Federación Americana de Maestros y la Asociación Nacional de Educación dirigieron en conjunto $669 millones en gasto político federaly otros $336 millones en gastos estatales y locales.

El total incluye las cuotas de los afiliados, las contribuciones a los comités de acción política y los fondos del Comité de Educación Política. Los sindicatos de profesores recaudan dólares de COPE y PAC por separado de sus cuotas y honorarios.

Defender la Educación afirma que los fondos se destinaron a campañas políticas, grupos de defensa sin ánimo de lucro, elecciones a consejos escolares y esfuerzos para oponerse a la legislación sobre elección de escuela.

Rhyen Staley, director de investigación de Defending Education, dijo a The Center Square en una entrevista exclusiva que los hallazgos plantean preocupaciones sobre cómo los sindicatos asignan sus fondos y el impacto a nivel estatal y local.

"Cuando se vincula el dinero procedente de los niveles estatal y local con el plan de juego político de los sindicatos de profesores, se trata de una gigantesca maquinaria política que intenta tomar el control de todo", dijo Staley a The Center Square.

Según los resultados, los sindicatos y los grupos afiliados gastaron aproximadamente 7,2 millones de dólares para oponerse a las iniciativas de elección de escuela en Kentucky, 4,3 millones de dólares para derogar políticas similares en Nebraska y más de 4,2 millones de dólares para oponerse a los esfuerzos de elección de escuela en Maine.

El informe también señalaba que los sindicatos contribuyeron con más de 1,3 millones de dólares a las elecciones a la junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

Staley afirmó que la influencia de los sindicatos de profesores va más allá de los problemas laborales tradicionales, sobre todo a nivel local.

A nivel estatal y local en general, los sindicatos de profesores gastaron más de 135,8 millones de dólares, según el informe.

"Son representantes de los sindicatos de profesores", añadió Staley. "Estos sindicatos están tomando mucho dinero, y lo están vertiendo en estos grupos locales que están teniendo impactos masivos a nivel local".

La mayoría de los distritos escolares públicos no reembolsan las cuotas sindicales. Las pagan los miembros a través de deducciones salariales de los sueldos financiados por los contribuyentes.

"Si el sindicato está sacando su tajada independientemente de si son miembros o no y están recibiendo ese dinero, especialmente antes de que un profesor cobre su sueldo, eso es dinero de los contribuyentes", dijo Staley.

Staley añadió que los sindicatos toman las cuotas y las transfieren a cuentas COPE, que luego se canalizan hacia campañas políticas.

El informe también señala la participación de los sindicatos en movimientos políticos y sociales más amplios, incluidas actividades vinculadas a las manifestaciones del Primero de Mayo, en las que algunos grupos promovieron la participación de los estudiantes en protestas relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración.

Staley dijo que los estudiantes están siendo utilizados como "propaganda" por los sindicatos para mostrar su participación en las protestas, pero "no están realmente comprometidos".

"Los sindicatos de maestros son muy singulares porque son maestros que están directamente involucrados con los niños, y mucho de esto está destinado a desarrollar su próxima generación de aliados políticos,", agregó Staley.

La Asociación Nacional de Educación, el mayor sindicato de profesores del país, también ha aportado millones a organizaciones de defensa de los derechos, según el informe. Midwest Academy ha recibido más de 1,7 millones de dólares desde 2015.

The Center Square se puso en contacto con la NEA y la AFT por correo electrónico y teléfono para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.

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